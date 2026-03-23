王立裁判所に描かれたバンクシーの作品＝2025年、英ロンドン/Toby Melville/Reuters

（CNN）美術界最大の謎が解明されたようだ。バンクシーの正体は、英ブリストル出身のめがねをかけた中年男性、ロビン・ガニンガム氏だったと明かされた。

ガニンガム氏の名はロイター通信が広範な調査を通じて明らかにした。もっともそのことは英タブロイド紙メール・オン・サンデーが2008年に伝えており、何年も前から公然の秘密だったという見方もある。

バンクシーの名で知られていたアーティスト本人は、例によって自分の身元については肯定も否定もせず、引き続き公にはほとんど姿を見せずにいる。CNNがコメントを求めた代理人からの返事はなかった。

世界中で注目を浴びたこのニュースが、同氏の作品やその価値にどんな影響を与えるかは依然として不明だ。

匿名を好むアーティストはバンクシーだけではない。やはり身元を隠しているニューヨークのストリートアーティスト、ジャークフェイスは、人気アニメキャラクターを独自に解釈した作品で知られる。

ジャークフェイスはCNNの電子メール取材（身元は明かしていない）に対し、芸術界は古くから匿名性に価値を見いだしてきたと説明した。

「あらゆる創作活動の中で、ビジュアルアートは本人の身元を明かさずに表現を作り出すことができる数少ない分野の一つだ」とジャークフェイスは述べ、「役者やミュージシャンンは本名を変えることはできても、簡単に自分の顔を隠せないことが多い。作家は何世紀にもわたって自分の身元を隠してきた」と指摘する。

「人々は、あからさまな作りものの人格を楽しんでいるんだと思う」「そうしたアーティストを評価する人々は、そのマスクの後ろに誰がいるのか知りたいとは思わない。そうなればミステリーが台無しになる」

「バンクシーの正体暴露には真の失望感がある。プロレスは本物ではないと言われるようなものだ。事細かな証明など望んでいない」。ジャークフェイスはそう言い添えた。

リスボンを拠点とするアートコンサルタントのニコ・エプスタイン氏はオンラインアートプラットフォーム「コレクター・コノサー」を運営し、オークション大手のクリスティーズで美術品の収集・鑑定講座の講師を務めている。同氏はCNNに対し、業界ではかなり前からガニンガム氏に関する「うわさ」が存在していたものの、それが確認されたことには「失望している」と語った。

「私は匿名アーティストの記憶と、その背後にある謎が生き続けることを望んだ。バンクシーは多くの人にとってスーパーヒーローだ。みんながそのおとぎ話を信じていたいのに、それが終わってしまった」

自分は性別も経歴も分からないバンクシーの「中立性」が好きだったとエプスタイン氏は言い、「それがブリストル出身の年配白人男性と結び付けられてしまったことで、間違いなく興ざめした」と語った。

暴露の代償

バンクシーがかたくなかたくなに匿名性を保とうとしてきたのは、必要があったからだと思われる。「匿名の謎めいたアーティストでいることは人物像の一部だったと同時に、そのおかげで警察に探知されずに済んでいた」とエプスタイン氏は話す。

ガニンガム氏という正体が明かされたことは、バンクシーの作品にも影響するだろうとエプスタイン氏は予想し、バンクシー作品の価値は既に下落しているとの見方を示した。

バンクシーの作品は巨額で取引されていた。21年には、その3年前のオークションで一部が自己破壊した作品「愛はごみ箱の中に」が1850万ポンド（現在のレートで約39億円）という巨額で落札された。

「より大きな問題は、正体が暴露された今、彼が引き続き興味深い作品を制作できるかどうかだ」とエプスタイン氏は言い、バンクシーの「象徴」としてウクライナやパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で制作した作品を挙げた。「彼がそれをやることはもっと難しくなるだろう。制作や金銭的価値も多少減ると思う」

ただ、落書きアーティストのSAMOが始まりだったジャンミシェル・バスキアや、KAWSの芸名で知られるブライアン・ドネリーのように、匿名から実名に転じたことが必ずしもマイナスにはならなかったアーティストもいる。しかしそうした例はまれだとエプスタイン氏は言う。

「無名のストリートアーティストのことを考えてみてほしい。彼らはきっと、電車や看板で自分を表現する活動をしたいと思っていて、あんな形では認められたくないと思っているかもしれない。その匿名性を守るアーティストは多くても、彼らが美術史によって同じような形で評価されることはないだろう」

匿名でいる動機はさまざまだと説明するのは、インスタグラムで有名人の画像をAI加工してからかうアカウント「Hey Reilly」を運営するアーティストのライリー。

「ストリートアーティストにとって、匿名性は摘発から身を守る盾になることもある。私にとっては創作の自由のための手段だ」とライリーは語った。

ライリーはCNNの電子メール取材に対し、自分の匿名は「内気さ」と、写真に撮られることをずっと避けてきたことの副産物だと打ち明けた。他人からは「不可解」と思われても、匿名性は自分を「もっと自由」だと感じさせてくれるとライリーは言う。

「自分を最大限良く見せようとする『ルックスマキシング』や絶え間ない自撮りパフォーマンスに取りつかれた文化の中で、単純に『ノー』と言うことには多大な安心感がある。そのレベルの自己露出との関わりを拒むことは、単なる個人的な選択ではなく、反現代の姿勢であり、アーティストであることを認められる前に自分の顔をブランド化することを要求するシステムから、自分の自由を取り戻す手段だ」

「基本的に、匿名性のおかげで私は、うっとうしいSNSの『私を見て』構造をかわすことができる。しかし人格特定をはぎ取ることで、作品の普遍的な共鳴性が高まる」

「フォロワーと実際に会う時は、素晴らしい『オズの魔法使い』の真のつながりの瞬間が生まれる。自撮りは一切なしに」。ライリーはそう語った。

匿名性は一般的にビジュアルアートと結びつけられるが、例えば音楽などの分野でも、オーストラリアの歌手シーアやフランスの電子音楽デュオ、ダフト・パンクなど、かつて匿名だったスターは普通にいる。

文学界では、ブロンテ姉妹は男性の名で作品を発表することによって、女性に対する偏見に対抗しようとした。ビクトリア時代の作家ジョージ・エリオットのペンネームは、本名のメアリー・アン・エバンズよりもずっと有名だった。

近年では「ナポリの物語」の人気シリーズ4部作を執筆したイタリアの作家がエレナ・フェランテのペンネームで有名になった。第1作「リラとわたし」で始まる4部作は世界中で数百万部を売り上げている。バンクシーと同様に、フェランテの正体を突き止めようとする臆測は飛び交っているが、これまでのところ何の証明もない。

正体が明らかになったことで有名な作家には、ロバート・ガルブレイスのペンネームで「私立探偵コーモラン・ストライク」シリーズを発表した著者がいる。シリーズ第1作「カッコウの呼び声」が13年に出版された当時、出版社はガルブレイスを英軍事警察特別捜査班の元メンバーと紹介し、仮名を使う必要性を示唆していた。

しかし間もなくガルブレイスの正体が明らかになる。サンデー・タイムズ紙は、ガルブレイスがほかならぬJ・K・ローリング氏だったことを明らかにした。当時ローリング氏は、プライバシーが守られたおかげで「解放され」、「何の騒ぎも期待もなしに」作品を出版できたと語っていた。

ロンドン芸術大学の上級講師フレンドレッド・ペン氏はCNNの取材に対して「匿名性には深く引き付けられる何かがある」と語り、こう指摘した。

「アイデンティティーが解釈の枠組みを作ることの多い文化において、それを取り除くことで経歴や性別、評判に結び付いた偏見を持たずに作品を体験してもらうことができ、注目が作者からアイデアそのものへと移る」

「私たちは本能的に謎めいたものに引き付けられる。匿名の人物は関心をかき立て、視野と意味の両方を増幅できる文化的物語を生み出す」

「しかし匿名性が破られた時、その力学が変化する。作品が個人に結び付けられ、経歴や、時として偏見が入り込むことで、普遍性が減退するかもしれない。だからこそ、匿名性は不在ではなく、能動的で意味のある芸術的選択として理解される必要がある」