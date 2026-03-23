◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦 東北5―1帝京長岡（2026年3月23日 甲子園）

帝京長岡（新潟）の背番号10・川村光翼（3年）が異例の形で2度目の甲子園出場を果たした。

「前回は雰囲気に押されてしまったけど、今回はガツガツいく自分を出せたと思う。甲子園は守りやすかった」。

木更津総合（千葉）の1年生だった24年夏に背番号19の外野手として甲子園の土を踏んだ。試合で出番はなく、翌年1月に「環境を変えたい」と帝京長岡へ転校。高野連の規定で転校後1年間試合には出られないため、主将を任された昨秋はスタンド応援だった。最後の夏に懸けるつもりが、仲間たちが連れてきてくれた春の舞台で「3番・右翼」で出場。転校後初の公式戦だった。

スタンドで応援した父・彰哉さん（42）は2度目の甲子園に「周りの人たちのおかげです。本当にありがたいこと」と感謝し、転校して野球を続けたことには「息子が決めたのなら、応援するだけですから」と見守ってきた。1―5の9回2死から右前へ甲子園初安打も放った川村は、最後の夏へ向け「2年前は先輩たちに、今回も仲間に連れてきてもらった。夏は自分が連れて行って勝ちたい」と力強く言った。