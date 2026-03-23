「無駄がなくて美しい」W杯で日本と対戦するオランダ代表の新ホーム＆アウェーユニが好評！「センス抜群」「マジでイケてる」
オランダサッカー協会（KNVB）とサプライヤーのナイキ社は現地３月22日、オランダ代表の新ユニホームを発表した。
ホームキットは、伝統のオレンジを基調とし、黒いサイドラインが入ったシンプルなデザイン。KNVBの公式サイトによれば、「史上最も鮮やかなオレンジ色」だという。アウェーキットは白をベースに、中央には水平方向へ一本のオレンジのラインが走る大胆なデザインだ。
この新ユニホームがKNVBの公式インスタグラムでも公開されると、「勝者のためのユニホーム」「無駄がなくて美しい」「好きだわ」「マジでイケてる」「センス抜群」「やっぱオランイェは唯一無二」といった声が寄せられた。
なお、ホームユニホームは現地３月27日に行なわれるノルウェー代表戦で、アウェーユニホームは同31日のエクアドル代表戦で初披露される予定だ。
なお、６月に開幕する北中米ワールドカップで、オランダはグループFで日本、チュニジア、欧州プレーオフ勝者（ウクライナ／スウェーデン／ポーランド／アルバニア）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オランダの新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
ホームキットは、伝統のオレンジを基調とし、黒いサイドラインが入ったシンプルなデザイン。KNVBの公式サイトによれば、「史上最も鮮やかなオレンジ色」だという。アウェーキットは白をベースに、中央には水平方向へ一本のオレンジのラインが走る大胆なデザインだ。
なお、ホームユニホームは現地３月27日に行なわれるノルウェー代表戦で、アウェーユニホームは同31日のエクアドル代表戦で初披露される予定だ。
なお、６月に開幕する北中米ワールドカップで、オランダはグループFで日本、チュニジア、欧州プレーオフ勝者（ウクライナ／スウェーデン／ポーランド／アルバニア）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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