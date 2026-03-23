ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」から鍵・荷台・ライトを標準装備から外した1万円（税抜）の軽快車「Option−0（オプションゼロ）」を、3月21日から関東のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）で先行販売、7月から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）で順次発売を開始する。

近年、国内の自転車業界では、原材料価格や物流費高騰などの影響から自転車の平均価格は上昇傾向にあり、販売台数の減少が続いている。ドン・キホーテで取扱う自転車カテゴリーの中でも、特に従来型の一般自転車である「軽快車」の平均単価は4年間で約1.4倍（約6000円）上昇している。また、業界全体において「軽快車」を取り巻く環境の変化は価格上昇だけでなく、利便性に長けた「電動アシスト自転車」の急成長、都市部ではシェアサイクルなどの電動マイクロモビリティサービスの普及が進み、軽快車に代わる移動手段が増加していることから、“軽快車離れ”が進んでいる。

そこで同社は価格帯を抑えながらより手軽に軽快車を利用してもらうため、これまで“軽快車の常識”として捉えていた「鍵・荷台・ライトの標準装備」に着目した。必要な装備は使用者自身が選ぶことを前提に、あえて標準装備から外すことで製造コストを抑えた、多様性に満ちたシンプル設計の軽快車が誕生した。



「Option−0」（左から：ベージュ、グリーン、ネイビー）

ドン・キホーテの軽快車は平均単価が2万円を超えるなか、「Option−0」は鍵・荷台・ライトを標準装備から外すことで製造コストを抑え1万円（税別）という低価格が実現した。

「鍵は既に持っている」「荷台なんて使っていない」「好みのライトを取り付けたい」、そんな使用者の用途や好みに合わせて必要なパーツを選び使用者自身が別途装備することができる、自分仕様の自転車としてカスタマイズできる。

なお、自転車にはライト取り付け義務がある。同商品は消費者自身でライトを購入・装備することを前提とした仕様となる。4月以降、夜間走行時のライト無点灯は道路交通法違反となる。手持ちのライトや新しくライトを購入し必ず取り付ける必要がある。

［小売価格］1万1000円（税込）

［発売日］3月21日（土）から順次

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com