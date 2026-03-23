森永乳業は、「クラフト かける生チーズ」「クラフト かける生チーズ モッツァレラブレンド」を、4月1日から発売する。

共働き世帯の増加で家庭内調理における簡便・時短ニーズが高まる中、献立に“手間なくすぐ使える”“料理の見栄えやボリュームがアップする”食品が求められている。こうした流れの中で、チーズカテゴリーにおいては、加熱しなくてもそのままでも安心して食べられる「生食タイプ」のチーズの需要が高まっている。



「クラフト かける生チーズ モッツァレラブレンド」

今回発売する「クラフト かける生チーズ」「クラフト かける生チーズ モッツァレラブレンド」は、加熱調理不要でそのまま食べられるだけでなく、余熱でとろけるためそのまま温かい料理にトッピングとして使用するなど、さまざまな用途で楽しめる万能なチーズになっている。独自の厚みにこだわり、満足感のある食べ応えを実現した。

「クラフト かける生チーズ」は、牧草で育った牛の生乳を原料にしたグラスフェッドチーズをチーズ分中100％使用した、チーズならではのコクをしっかりと感じられる味わいが特長。そのままおつまみとして楽しめるほか、ハンバーグといった肉料理との相性が抜群だという。

「クラフト かける生チーズ モッツァレラブレンド」は、チーズ分中モッツァレラチーズを20％ブレンドした、まろやかでクセのない味わいが特長になっている。サラダへのトッピングはもちろん、トマトパスタなど酸味のある料理へのトッピングがおすすめだという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月1日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp