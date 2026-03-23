道枝駿佑＆生見愛瑠が父親と母親役に挑戦 『君が最後に遺した歌』幸せな家族写真が公開
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、俳優の生見愛瑠が共演する映画『君が最後に遺した歌』（公開中）において、劇中で道枝と生見が演じる夫婦とその子ども・春歌の3人による“家族写真”が解禁した。
【写真】初日舞台あいさつに登壇した三木孝浩監督、道枝駿佑、生見愛瑠
今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾音（生見）による“たった10年のラブストーリー”。
公開3日間（20日〜22日）で、観客動員数13万人、興行収入1.7億円を突破する大ヒット発進を記念して、春人と、綾音の間に生まれた子ども、春歌（里中きき※3歳の春歌、英茉※6歳の春歌）の存在が明かされた。満面の笑みを浮かべる春人が春歌を背中に乗せた、ほほえましい「おんぶショット」。その隣では、綾音が2人を包み込むような優しい表情で、仲睦まじい幸せな家族の時間が切り取られている。
本作で、道枝と生見はそれぞれ父親・母親役に挑戦。劇中では、2人の慈愛に満ちた親としての表情にも注目だ。物語の核心に迫る春歌の存在が、どのようにタイトルの持つ意味につながるのか。
【写真】初日舞台あいさつに登壇した三木孝浩監督、道枝駿佑、生見愛瑠
今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾音（生見）による“たった10年のラブストーリー”。
本作で、道枝と生見はそれぞれ父親・母親役に挑戦。劇中では、2人の慈愛に満ちた親としての表情にも注目だ。物語の核心に迫る春歌の存在が、どのようにタイトルの持つ意味につながるのか。