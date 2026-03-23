３月２１日（現地時間）、イングランド遠征中の２０２５年度ラグビー高校日本代表の面々が、Ｕ１９イングランド代表を撃破、ラグビーの母国で歴史的初勝利を飾りました。

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前半 テンポよいボールつなぎでイングランド陳内深くまで攻め込む

今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦う大一番に臨んだ高校日本代表。試合開始から日本らしいテンポよくボールをつないでいく攻撃でイングランド陳内深くまで攻め込んでいきます。

そして前半５分、ＨＯ津村晃志選手が先制のトライ、ゴールも決めて７点をリードすると、直後の７分には、自陣から力強いランニングで抜け出したＮＯ８ロケティ・ブルースネオル主将からパスを受けたＣＴＢ福田恒秀道副将がトライ、リーダー陣の活躍でリードを１２点にひろげます。

イングランドの反撃に１１分、１３分と連続トライを許してすぐさま同点に追いつかれますが、２０分には、敵陣深くまで攻め込んだチャンスにラインアウトからのモールをＦＷ陣が一気に押し込んでこの日３本目のトライ、再び同点に追いつかれた２８分には、ＢＫ陣の鮮やかな連携から、最後はＷＴＢ坂田弦太郎選手が冷静に中央に回り込んでトライ、ゴールも決めて２６対１９と７点をリードして前半を折り返します。

後半 同点に追いつかれる場面も…チーム一丸で突き放す

勝負の後半、ラグビーの母国の名誉にかけて反撃に出るＵ１９イングランド代表。しかし高校日本代表の選手たちも負けていません。ロケティ・ブルースネオル主将が、このチームのキャプテンを務めることが決まったときに、「イングランドに勝利するためには、何よりもチームが一つになることが大切」と話していたように、まさにチームがひとつになってＵ１９イングランド代表を突き放します。

２６対２６の同点に追いつかれたあとの後半１２分にＦＷ陣が一塊となってモールを押し込んで５点を勝ち越すと、２０分には相手ボールのスクラムを、日本らしい低い姿勢と固いバインドで押し込んでボールを奪いとってキャプテン自らが中央にトライ、３８対２６と再び１２点のリードを奪いました。

後半２７分にイングランドにトライを奪われて再び７点差に詰め寄られますが、この遠征の第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦で３５分ハーフの戦い方を経験していた高校日本代表。終盤に運動量が落ちて逆転を許した遠征第１戦の反省を生かしました。

昨年の悔しさをバネに 固い結束力みせた高校日本代表

ここから見事な集中力でチームを立て直します。７点差とされた直後のキックオフから鋭い出足でＵ１９イングランド代表に襲い掛かると、果敢な縦突進の連続から、最後はＮＯ８ロケティ・ブルースネオル主将が、ゴールポスト中央に後半３つ目のトライ。ゴールも決めて４５対３１、追いすがるＵ１９イングランド代表を突き放しました。

残り時間はロスタイムも含めるとおよそ１０分間、大声援をバックに必死の反撃を試みるＵ１９イングランド代表。しかし、最後まで高校日本代表の固い結束力はくずれませんでした。ロケティ・ブルースネオル主将が「私たちは一つのチームとして、最後の瞬間まで全力を尽くしました」と振り返ったように、その後のイングランドの攻撃をチーム一丸でしのぎ切って、ついにノーサイド。

４５対３１、高校日本代表が、昨年４７対５２と５点差で敗れた悔しさをバネに、ラグビーの母国でＵ１９イングランド代表から見事な初勝利を飾りました。

高校日本代表イングランド遠征第２戦 3月２１日試合結果（現地時間午後2時ＫＯ）

高校日本代表 ４５－３１ Ｕ１９イングランド代表（前半２６－１９）

■Ｕ１９イングランド代表戦 ラグビー高校日本代表試合登録メンバー

背番号 氏名 在籍校

１ 勝又篤（東福岡）

２ 津村晃志（御所実）

３ 喜瑛人（桐蔭学園）

４ 泊晴理（大阪桐蔭）

５ マイカ・ダヴェタ（開志国際）

６ 山田哲平（佐賀工）

７ 南川祐樹（京都成章）

８ ロケティ・ブルースネオル（目黒学院） ◎

９ 元橋直海（常翔学園）

１０ 杉山祐太朗（京都工学院）

１１ 坂田弦太郎（天理）

１２ 福田恒秀道（国学院栃木）〇

１３ 林宙（京都工学院）

１４ 平尾龍太（東福岡）

１５ 須田琥珀（大阪桐蔭）

１６ 田邊隼翔（桐蔭学園）

１７ 角方温太（東海大大阪仰星）

１８ 古澤晴也（常翔学園）

１９ 市川結雅（名古屋）

２０ 笹部隆毅（東海大相模）

２１ 須藤蒋一（東福岡）

２２ 片岡湊志（京都工学院）

２３ 矢守勇生（大阪桐蔭）

２４ 手崎颯志（大阪桐蔭）

２５ 荒木奨陽（中部大春日丘）

２６ 高梨太吾（流通経済柏）



◎キャプテン 〇副キャプテン