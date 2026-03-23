枚方出身の仁村紗和「おけいはん」美しい新ビジュアル公開 皇室ゆかりの寺院で着物姿、桜とあでやか
大阪・枚方市出身の俳優・仁村紗和の「おけいはん」新ビジュアルが、23日までに披露された。
【写真】新おけいはん・仁村紗和、初詣ビジュアル
京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を持つ枚方出身の仁村が務めている。
桜が見頃を迎える時期に合わせた新ポスタービジュアル「お花見と、おけいはん」篇は、桜のいけばなの隣で、仁村があでやかな着物に身を包んだ。
ロケ地は、京都市東山区の名刹「青蓮院門跡」。皇室ゆかりの格式高い「粟田御所」としても知られ、いけばな文化の礎を築いた由緒ある寺院の歴史深い空間に、華道「未生流笹岡」の家元・笹岡隆甫氏が、春の生命力あふれる桜を生けた。
京阪電車の駅・車内ポスターのほか、大阪の梅田エリアや京都駅など、沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開。伝統文化と季節の美しさが融合したビジュアルを通じ、情緒あふれる京阪沿線の春へと誘う。
■掲出日時および場所
【告知開始日】2026年3月19日（木）より順次
【告知媒体】京阪電車 各駅・車内ポスター、デジタルサイネージ（3月23日より掲出開始）
※そのほか、Osaka Metro 梅田駅・新大阪駅・天王寺駅構内ポスター、京都市営地下鉄 京都駅構内・車内吊りポスターなどでも掲出
【WEB・SNS】京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」等
■車内案内放送の実施
キャンペーンに合わせ、京阪本線の車内でおけいはん・仁村紗和による桜の季節到来を案内する車内案内放送（録音）を実施。
【実施期間】2026年3月31日（火）まで
【対象列車】準急以上の全列車（ワンマン列車は除く）
【写真】新おけいはん・仁村紗和、初詣ビジュアル
京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を持つ枚方出身の仁村が務めている。
ロケ地は、京都市東山区の名刹「青蓮院門跡」。皇室ゆかりの格式高い「粟田御所」としても知られ、いけばな文化の礎を築いた由緒ある寺院の歴史深い空間に、華道「未生流笹岡」の家元・笹岡隆甫氏が、春の生命力あふれる桜を生けた。
京阪電車の駅・車内ポスターのほか、大阪の梅田エリアや京都駅など、沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開。伝統文化と季節の美しさが融合したビジュアルを通じ、情緒あふれる京阪沿線の春へと誘う。
■掲出日時および場所
【告知開始日】2026年3月19日（木）より順次
【告知媒体】京阪電車 各駅・車内ポスター、デジタルサイネージ（3月23日より掲出開始）
※そのほか、Osaka Metro 梅田駅・新大阪駅・天王寺駅構内ポスター、京都市営地下鉄 京都駅構内・車内吊りポスターなどでも掲出
【WEB・SNS】京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」等
■車内案内放送の実施
キャンペーンに合わせ、京阪本線の車内でおけいはん・仁村紗和による桜の季節到来を案内する車内案内放送（録音）を実施。
【実施期間】2026年3月31日（火）まで
【対象列車】準急以上の全列車（ワンマン列車は除く）