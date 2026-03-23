人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのブラック・コスチューム姿を披露した。

「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4Hours Race 2日間TEAM POP RACEへの応援ありがとうございました！」と開幕戦の応援を感謝。

ゴールドラインの入った黒のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「今回は完走とはなりませんでしたが、今シーズンはまだ始まったばかり。これからの活躍を楽しみに、引き続き44号車の応援をよろしくお願いいたします」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「きゃわわ」「カッコイイ」「凄い美人で可愛くてスタイル良いです」「コス似合ってるね」「綺麗」「霧島チャンもメルセデスもサイコー」「美しすぎて直視できませぬ」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にはデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。