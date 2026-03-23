広島城（広島市中区）の天守が２２日、６８年間の営業を終えて「閉城」した。

コンクリート造りの天守は戦後復興のシンボルとして親しまれてきたが、老朽化への対応が課題となっていた。最終日は、天守の内部や最上階からの眺めを目に焼き付けようと、別れを惜しむ多くの市民が訪れた。（荒川紘太、小山舞）

広島城は安土桃山時代に毛利輝元によって築かれ、１９３１年には天守が国宝に指定されたが、４５年８月６日、原爆投下によって倒壊。現在の天守は「広島復興大博覧会」の開催に合わせ、５８年にコンクリート造りで再建。老朽化が進み、２０１９年度の調査で震度６強〜７での地震により倒壊する可能性が指摘され、閉城が決まっていた。

４００人超の列

この日、混雑を防ぐために用意された整理券を求め、配布開始の午前８時半までに４００人以上が列を作った。同９時の開館とともに、多くの家族連れらが入場し、展示品を見たり模造品の兜（かぶと）をかぶって記念撮影を楽しんだりした。

広島県府中町の男性（６７）は「天守と同じ５８年生まれなのが自慢だった。一人で来て街並みを眺めるのが好きだった。原爆ドームと宮島を一度に見られる貴重な場所で、最後にもう一度、見ておこうと思った」と話した。

広島市出身で、福岡県飯塚市に住む主婦（５２）は約２０年ぶりに訪れたといい、「子供の頃から親しみがある。周囲にマンションやビルが建って天守からの景色も変化し、時代の移り変わりを感じました」と話した。

所蔵品、三の丸エリアへ

天守に立ち入ることはできなくなるが、当面は現在の外観が維持される。

今後の方針は定まっていない。市は２３年から有識者会議を設置し、現天守の耐震補強や木造での建て替えなどを議論している。

有識者会議は昨年１２月、木造復元を「最有力」とし、かつて天守の東と南にあった３層の小天守を含む建物群全体を木造で復元した場合、総工費が約１９５億円で、利用開始は４９年度になるとする検討の中間状況を発表した。

天守の所蔵品は、２７年に三の丸エリアに開業予定の「広島城三の丸歴史館」へ移される予定。二の丸に復元された多聞櫓（やぐら）や表御門などの建物は引き続き見学できる。