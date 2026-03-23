ギタリストの布袋寅泰（64）が23日、自身のインスタグラムを更新。ヒップホップグループ「RIP SLYME」との共演について言及した。

布袋は、22日に都内で行われたRIP SLYMEのライブにサプライズ出演。この日のライブをもって、RIP SLYMEは活動休止に入った。

布袋はRIP SLYMEのメンバーらとの集合写真をアップし、「昨年、メンバーから『布袋さんのギター演奏とともに、RIP SLYMEの25周年の集大成＆活動休止前ラストステージを盛り上げられたら嬉しいです！』との心のこもった手紙が届き、『断る理由はひとつもない』と、もちろん快諾。この日のセッションを楽しみにしていました」と出演に至った経緯を明かした。

RIP SLYMEとの思い出にも触れ「20年前、日本でおそらく最初のMash Upトラックとして制作した『BATTLE FUNKASTIC』。スタジオでは和気あいあいとしながらも、みんなでアイデアを出し合い、最高のクリエイティブなスピリットが重なって、自信を持って世に問う作品が生まれました。その後もメンバーとの親交は深まり、忘れられない思い出がたくさん残っています」と回想した。

「あれから20年。大人になった悪ガキたちと、再びステージの上で一人ひとりと目を合わせながら音を重ねた瞬間は、キラキラと輝いていて、僕の胸を熱くしてくれました」とし、。「彼らに、あえて『おめでとう』と言いたい。ここからまた、新たなスタートが切れるのだから」とこれからの活動に期待を寄せていた。