3児の母・川崎希「彩りが前より改善されてきた」長女への手作り弁当公開「盛り付けが綺麗」「努力すごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの川崎希が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「盛り付けが綺麗」そぼろ肉・フェットチーネなど詰まった長女弁当
川崎は「sisterのお弁当」と記し、長女のために手作りした弁当の写真を投稿。そぼろ状の肉をのせたご飯に、フェットチーネ、ピーマンとツナの炒め物、にんじん、ブロッコリーが添えられた彩り豊かな弁当を披露し、「彩りが前より改善されてきた気がする 笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「努力すごい」「全部美味しそう」「盛り付けが綺麗」「彩りバッチリ」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「盛り付けが綺麗」そぼろ肉・フェットチーネなど詰まった長女弁当
◆川崎希、長女への手作り弁当披露
川崎は「sisterのお弁当」と記し、長女のために手作りした弁当の写真を投稿。そぼろ状の肉をのせたご飯に、フェットチーネ、ピーマンとツナの炒め物、にんじん、ブロッコリーが添えられた彩り豊かな弁当を披露し、「彩りが前より改善されてきた気がする 笑」とつづっている。
◆川崎希の投稿に「努力すごい」の声
この投稿に、ファンからは「努力すごい」「全部美味しそう」「盛り付けが綺麗」「彩りバッチリ」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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