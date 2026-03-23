3児の母・近藤千尋、卒園した次女の姿公開 “名前”にも注目集まる「成長に感動」「可愛いお名前」
【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの近藤千尋が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。卒園した次女の姿を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「成長に感動」名前入りプレートとの次女ショット
3月20日のストーリーズ投稿で、次女の卒園式に出席したことを報告していた近藤。この日は「祝」とスタンプを添え、ろうそくが灯ったケーキを前に撮影した次女の写真を披露している。ケーキプレートには「みう」と娘の名前とともに「卒園おめでとう」と祝福のメッセージが描かれており、家族への愛情が伝わるショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な思い出になりそう」「成長に感動する」「幸せそうで癒される」「愛情たっぷり」「可愛いお名前」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「成長に感動」名前入りプレートとの次女ショット
◆近藤千尋、卒園した次女の姿披露
3月20日のストーリーズ投稿で、次女の卒園式に出席したことを報告していた近藤。この日は「祝」とスタンプを添え、ろうそくが灯ったケーキを前に撮影した次女の写真を披露している。ケーキプレートには「みう」と娘の名前とともに「卒園おめでとう」と祝福のメッセージが描かれており、家族への愛情が伝わるショットとなっている。
◆近藤千尋の投稿に「成長に感動する」の声
この投稿に、ファンからは「素敵な思い出になりそう」「成長に感動する」「幸せそうで癒される」「愛情たっぷり」「可愛いお名前」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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