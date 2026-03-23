中山美穂さんの公式サイトが3月末で閉鎖へ「応援してくださった皆さまに心より感謝申し上げます」
【モデルプレス＝2026/03/23】2024年12月6日に亡くなった中山美穂さん（享年54）の公式サイトが、2026年3月23日に更新された。3月末をもってサイトを閉鎖することが発表された。
【写真】中山美穂さん、最期のインスタ投稿
サイトでは「2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えられた。なお、サイトの閲覧可能期間は、2026年3月31日（火）23時59分までとなる。
中山さんは1970年3月1日生まれ、東京都出身。愛称はミポリン。1985年にドラマ『毎度おさわがせします』で俳優デビュー。同年シングル『C』で歌手デビューを果たし、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した。代表曲に『世界中の誰よりきっと』、『ただ泣きたくなるの』などがある。1995年の『Love Letter』では「第38回ブルーリボン賞」主演女優賞を始めとする映画賞を多数受賞。1997年の『東京日和』では「第21回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞」を受賞するなど、1980年代から1990年代にかけて歌手・女優の両分野で活躍し、数々のヒット作を生み出した。（modelpress編集部）
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◆中山美穂さんの公式サイトが3月末をもって閉鎖へ
サイトでは「2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えられた。なお、サイトの閲覧可能期間は、2026年3月31日（火）23時59分までとなる。
◆中山美穂さん、“ミポリン”の愛称で親しまれたアイドル女優の先駆者
中山さんは1970年3月1日生まれ、東京都出身。愛称はミポリン。1985年にドラマ『毎度おさわがせします』で俳優デビュー。同年シングル『C』で歌手デビューを果たし、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した。代表曲に『世界中の誰よりきっと』、『ただ泣きたくなるの』などがある。1995年の『Love Letter』では「第38回ブルーリボン賞」主演女優賞を始めとする映画賞を多数受賞。1997年の『東京日和』では「第21回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞」を受賞するなど、1980年代から1990年代にかけて歌手・女優の両分野で活躍し、数々のヒット作を生み出した。（modelpress編集部）
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