霜降り明星せいや、衣装破けた衝撃ショットが話題「想像以上の破れ具合」「まさかのアニマル柄」
【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。スーツの衣装を着用した後ろ姿を公開した。
【写真】33歳吉本芸人「想像以上の破れ具合」下着まで見えた衝撃ショット
せいやは「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」と明かし、スーツ姿の写真を投稿。グレーのチェック柄のパンツがお尻から太ももにかけて大きく破れ、アニマル柄の下着がのぞくショットを披露している。
この投稿は「二度見した」「破壊力すごい」「思った以上に破けててびっくり」「まさかのアニマル柄」「想像以上の破れ具合」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】33歳吉本芸人「想像以上の破れ具合」下着まで見えた衝撃ショット
◆せいや、衣装破けた衝撃ショット披露
せいやは「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」と明かし、スーツ姿の写真を投稿。グレーのチェック柄のパンツがお尻から太ももにかけて大きく破れ、アニマル柄の下着がのぞくショットを披露している。
◆せいやの投稿に「想像以上の破れ具合」と反響
この投稿は「二度見した」「破壊力すごい」「思った以上に破けててびっくり」「まさかのアニマル柄」「想像以上の破れ具合」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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