辻希美、長男・青空（せいあ）くんの受験弁当公開「豪華で力が湧きそう」「母の愛が詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの辻希美が3月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・青空（せいあ）くんの受験当日の弁当を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当
辻は「『受験当日の朝』青空のお弁当作り送り出す母の素直な気持ち『落ち着かない母』」というタイトルで、動画を更新。「今日はせい（青空くん）の志望校の受験の日でございます」と、この日が青空くんの受験当日であることを明かし、弁当作りをスタートした。
「いつ弁にもなるし、ちょっとまぁ普通のあれなんだけど」といつも通りの弁当になるとは言いつつも「ご飯の前に3教科、お昼ご飯の後に2教科あるんだけど、大きくないほうがいいのかな」とメニューにも気を配った辻。唐揚げに焼き鮭、卵焼きにタコさんウィンナーが入った、豪華な海苔弁を完成させ、縁起が良いとして紅白のいちごもデザートとして持たせると紹介していた。
この投稿に、青空くんへの応援の声とともに「愛情たっぷり」「いつ弁が結局嬉しかったりするよね」「お弁当が豪華で力が湧きそう」「想いが伝わる弁当」「緊張感の中手際よく作る姿が流石」「母の愛が詰まってる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当
◆辻希美、長男・青空（せいあ）くんの受験弁当公開
辻は「『受験当日の朝』青空のお弁当作り送り出す母の素直な気持ち『落ち着かない母』」というタイトルで、動画を更新。「今日はせい（青空くん）の志望校の受験の日でございます」と、この日が青空くんの受験当日であることを明かし、弁当作りをスタートした。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、青空くんへの応援の声とともに「愛情たっぷり」「いつ弁が結局嬉しかったりするよね」「お弁当が豪華で力が湧きそう」「想いが伝わる弁当」「緊張感の中手際よく作る姿が流石」「母の愛が詰まってる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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