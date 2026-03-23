G-DRAGONの告訴は“次の段階”に入ったのか　「メディア運営者も対象」報道が突きつけた論点

G-DRAGONをめぐる虚偽情報や悪質コメントへの名誉毀損告訴で、その対象が「メディア運営者」にまで広がった可能性が浮上した。

3月23日、韓国メディアが独自に報じたものだが、現時点で具体的な告訴対象や範囲は公式に確認されておらず、所属事務所も慎重な姿勢を崩していない。

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だが、もしこれが事実だとすれば、韓国スターによる法的対応はまた一段、次の局面に入ったと見ることもできる。

新たなステージへ突入か

これまで韓国芸能界で繰り返されてきたのは、悪質コメント投稿者やデマ拡散アカウント、あるいは誹謗中傷系ユーチューバーに対する訴訟や刑事告訴だった。

G-DRAGON側もすでに2月、ファンからの情報提供と独自のモニタリングをもとに、100人を超える悪性投稿者に対して名誉毀損容疑で大規模告訴を進めたと明らかにしている。捜査機関はオンラインコミュニティやSNSへの捜索を通じて複数の被疑者を特定し、一部はすでに検察送致段階に入ったという。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

悪質コメント投稿者への大規模な法的対応は、いまや珍しいものではない。さらに近年は、フェイクニュースや誹謗中傷を量産する個人運営チャンネルに対しても、韓国スター側の法的対応が強まっている。

IVE・ウォニョンの所属事務所STARSHIPエンターテインメントは1月、YouTubeチャンネル「タルドク収容所」の運営者を相手取った訴訟で最終的に勝訴し、最高裁は虚偽事実の流布や名誉毀損に対する原審判断を維持した。

BTSのVとJUNG KOOKも同じく「タルドク収容所」運営者に対する損害賠償訴訟の控訴審で一部勝訴している。近年の韓国芸能界では、いわゆる“サイバー・レッカー”への強硬対応が相次いでいる。

それでも今回の報道が目を引くのは、相手が単なる投稿者や個人運営チャンネルにとどまらず、「メディア運営者」へと広がった可能性があるからだ。そこには、これまでとは違う段差がある。

悪質コメント投稿者や誹謗中傷系ユーチューバーを訴えることは、スター個人の名誉や人格権を守るための自衛として受け取られやすい。だが、メディア運営者にまで責任追及が及ぶとなれば、話はもう少し複雑になる。

（写真提供＝OSEN）IVE・ウォニョン

そこでは単なる「悪質コメント対策」を超えて、誰が疑惑を生産し、誰がそれを流通させ、どこまで責任を負うべきかという問題が浮上するからだ。

しかも今回のケースでは、G-DRAGONをめぐる疑惑は警察捜査の結果、「嫌疑なし」と判断され、事実上終結している。その後も虚偽情報の流布や名誉毀損に対し、所属事務所が強硬対応を続けてきた流れを踏まえると、法的対応の範囲が広がったとしても不自然ではない。

確認されていない内容が、推測や疑惑提起の形式を取りながら、全体としては既成事実のように受け取られてしまうことがある。「タルドク収容所」をめぐる裁判でも、確認されていない内容が事実のように受け取られることの問題性が示された。

表現や報道への萎縮を招く可能性も

一方で、ここには別の論点もある。メディア運営者に対する法的対応が広がれば、それは虚偽拡散への強い牽制になる半面、表現や報道への萎縮を招く可能性もあるからだ。

もちろん、虚偽事実の流布や悪意ある名誉毀損が保護されるべきだという話ではない。ただ、スターをめぐる報道には、事実確認が不十分な記事もあれば、疑惑提起や観測記事のようなグレーな領域もある。そこに対して訴訟リスクが強く意識されるようになれば、結果として必要な検証や批判まで細ってしまうのではないか、という懸念も出てくる。

（写真提供＝OSEN）BTSのJUNG KOOK（左）とV

悪質コメントやフェイクニュースの危険性は韓国芸能界が長く痛感してきた問題だ。だが同時に、メディア側への責任追及が新たな段階に入るのであれば、それは言論と責任の線引きをより厳密に問うことにもなる。

現時点では、G-DRAGON側が本当にどこまで対象を広げているのかはまだ見えていない。所属事務所も「確認中」としており、追加確認が必要な段階だ。ただ、今回の報道が示したものは小さくない。

悪質コメント投稿者を訴える動きから、フェイクニュースを流す個人発信者を訴える動きへ、そして今度は疑惑を載せる側にまで責任を問う流れへ。もしその流れが本格化するなら、韓国スターの法的対応は確かに次のステージに入りつつあるのかもしれない。