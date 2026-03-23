◆米大リーグオープン戦 エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの場面で５打席目に向かわずに、代打が送られて途中交代した。３打数１安打３打点。チームは、１３対５で大勝を飾った。試合後、ロバーツ監督が開幕ローテーションについて言及した。

ドジャースは本拠地で２６日（同２７日）からのＤバックス３連戦で開幕を迎え、次カードは３０日（同３１日）からの本拠地・ガーディアンズ３連戦に臨む。試合前には「決まっているが最終確認をさせてくれ」と話していた指揮官は試合後、「最初の２シリーズの先発ローテーションは、ヨシ、シーハン、グラスノー、朗希、翔平」と、“正式発表”。さらに「そしてロブレフスキは温存しているような状態だ。今のところ最初の一巡目では、彼はブルペンからスタートし、誰かの後を継いで投げる（ピギーバック）ことになる。どこで彼を投入するかは様子を見るが、彼は最初のシリーズのどこかで投げるだろう」と見通しを話した。

２年連続開幕投手を務める山本の今季２登板目は、中５日で開幕６戦目（４月１日、日本時間２日）が濃厚となる。となれば、開幕２カード目となる３０〜４月１日の本拠地ガーディアンズ３連戦では、佐々木、大谷、山本と夢の日本人右腕トリオがそろい踏みとなる可能性もある。

大谷はこの日、３打数１安打３打点の活躍。７―１で３回２死満塁で迎えた３打席目は、真ん中のシンカーを捉えると、打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）で中堅トラウトの右横を駆け抜け、３人が生還。悠々と二塁ベースに到達し、走者一掃の適時二塁打に、古巣の本拠地は大熱狂に包まれた。大谷は、オープン戦最終戦となる２４日（同２５日）の本拠地・エンゼルス戦では先発登板を予定している。