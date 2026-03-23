◆米大リーグオープン戦 エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、走者一掃の３点適時二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、１四球だった。

大谷は初回先頭の１打席目は中飛に倒れたが、同点の３回１死二塁では四球を選んで出塁。６点リードとなった３回２死満塁の３打席目には、右中間へ走者一掃の３点適時二塁打を放った。打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）という強烈な当たりは、ＷＢＣ後初の安打にもなった。５回の４打席目は３球で空振り三振に倒れた。

この日のオープン戦はエンゼルスの本拠地・エンゼルスタジアム（アナハイム）で行われた「フリーウェーシリーズ」。ロサンゼルス近郊に本拠地を置く２チームのライバル対決で、毎年開幕直前に両チームの本拠地でオープン戦を行うことは恒例となっている。

この日は現地時間で日曜日だったとあって、４万４６８１人が来場して満員。昨季のエンゼルスの本拠地の試合では最多が４万４８９３人（８月１３日ドジャース戦）があるが、昨季の試合では４位相当にあたるファンが入場した。

試合は１点を追う３回表にドジャースが７四球などや大谷の走者一掃の３点適時二塁打などで１０点を奪ってドジャースが快勝。オープン戦とあって試合終盤には大谷を含めたほとんどの主力選手が交代して退いたこともあり、ファンは試合中にもかかわらず席を立って帰路につき、試合終了時にはすっかりガラガラになっていた。