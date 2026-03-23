「アイドルマスター sideM」の山下次郎役や「あんさんぶるスターズ！」の南雲鉄虎役で人気を博す声優の中島ヨシキさんが、自身のSNSを更新。結婚を報告しました。

【写真を見る】【 声優・中島ヨシキ 】 結婚を報告 ファンへの配慮に 「さすが」の声 『あんスタ』などで活躍





中島さんは、「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です。」と報告。



続けて「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます。まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊かに、表現者として、人として、より一層精進して参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。」と、つづりました。









Xでは、投稿文の頭に「ご報告」ではなく「結婚のご報告です」と、丁寧に記していた中島さん。その配慮に、ファンからは「さすが」「大変良い」と、ポジティブなコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】