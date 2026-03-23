GiRLS by PEACH JOHNとパワーパフ ガールズ夢のコラボ♡全ラインナップ公開

GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛される「パワーパフ ガールズ」との初コラボコレクションが登場♡ポップでガーリーな世界観をそのまま落とし込んだ、ここでしか手に入らない特別なアイテムがラインナップされています。毎日のインナーやおうち時間をもっと楽しく彩ってくれる新作は、見た目の可愛さだけでなく着心地にもこだわりがたっぷり。注目のアイテムを詳しくご紹介します。

人気ブラトップがコラボ仕様に

累計43万枚※突破の人気シリーズ「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、パワーパフ ガールズデザインが仲間入り。キャラクターの顔やガーリーなモチーフをあしらった、遊び心たっぷりの一枚です。

細身のキャミソールタイプで、広めのネックラインのトップスからも見えにくい設計。ワキや背中の段差が出にくく、フィット感のある服やシアートップスとも好相性です。

おそろいのショーツと合わせて、気分の上がるコーディネートが楽しめます♪

・パワーパフ ガールズ Peasyノンワイヤーブラ

価格：2,508円

・パワーパフ ガールズ Peasyショーツ

価格：1,200円

サイズ（すべて共通）：S／M／L（カラー：ブルー／ピンク／グリーン）

※集計期間：2020年1月29日～2025年12月17日(ショーツも含む)

CAMPER最新作♡素足感覚で叶う進化系シューズ「Peu Path＋」

おうち時間を彩るパジャマも♡

リラックスタイムにぴったりなプリントパジャマも登場。ブロッサム、バブルス、バターカップをモチーフにしたデザインで、着るだけで気分が上がる一着です。

ゆったりとしたシルエットで快適な着心地を実現し、袖や裾にはプリーツとリボンモチーフをあしらってガーリーな印象に。トップスの後ろネックにはロゴプリントを施し、さりげないアクセントも魅力です。

・パワーパフ ガールズ プリントパジャマ

価格：3,980円

サイズ：ワンサイズ（カラー：ピンク）

販売情報＆コレクション詳細

本コレクションは、2026年3月18日(水)よりピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の対象店舗*にて発売。

下着2型とルームウェア1型の全3型展開で、パワーパフ ガールズの魅力をぎゅっと詰め込んだラインナップです。

ブロッサム、バブルス、バターカップそれぞれのカラーやモチーフを取り入れたデザインで、日常にときめきをプラスしてくれること間違いなしです。

*SALON by PEACH JOHN銀座店、PEACH JOHN by BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店をのぞく

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s26)

毎日をもっと可愛くアップデート♡

GiRLS by PEACH JOHNとパワーパフ ガールズのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なコレクション。

お気に入りのキャラクターと一緒に過ごす時間は、きっといつもより少しハッピーにしてくれるはずです。

毎日のインナーからおうち時間まで、気分を上げてくれるアイテムをぜひチェックしてみてくださいね♪