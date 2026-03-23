＜すっごく失礼！＞子どもの友達はいいけどきょうだいは来ないで！失言を繰り返す子に出禁は正解？
子どもが同級生の友達と遊ぶとき、友達の妹や弟が一緒にくることもあるでしょう。お姉ちゃんやお兄ちゃんが遊んでいるのが楽しそうに見えれば、下の子も遊びたいと思うものですね。でも下の子の態度が悪いと、遊びにこられた方は困ります。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『うちの子の友達（姉は小6、妹は年長）が姉妹で家に遊びにきます。友達は礼儀正しくいい子です。問題は妹の方で、わが家で遊ぶのがわかると、一緒に行くと駄々をこねます。その対応が面倒で一緒に遊ぶことになりますが、出したおやつに「この味は嫌いなんだよね〜」と言います。年少さんぐらいまでは「まだ、小さいから」と流していましたが、春には小学生。さすがに「まだ小さいから」は通用しないですよね？ そして、お迎えにきた母親にも「今日のおやつはあまりおいしくなかった」と平気で言っています。母親は私に謝ってくれますが、子どもには強く注意しません。妹の方は可愛くないと思ってしまいます……』
出禁にしないなら、とりあえずおやつは持参してもらう
『おやつ、どうして気を使うの？ 嫌いなら食べなければいいだけ。相手の親に「おやつは持参してください」と言って終わりだよ。一切出さなければいい』
投稿者さんは友達と妹が遊びにきたときにおやつを出していますが、それに文句があるならば、自分が食べたいものを持参してもらいましょう。そうすれば、妹も嫌いなおやつを食べずにすみますし、投稿者さんも嫌な思いをしなくてすみますよね。
妹は出禁にするのも手
『失言に対して不快である旨を伝えているのに、同じ失言をしたら2度目はない。2度目からは「もううちでは遊べないよ」と言って家に入れないので、3度目はない。これは年齢に関係なし』
『例え入園前であろうと、あり得ない。うちなら出禁だね。泣き叫んで遊びにきたがっても、それは相手のご家庭の問題なんだから投稿者さんは関係ないよね？』
妹の態度があまりにも悪い場合には、家のなかに入れないという方法もあります。1回注意をして、次に同じことをしたらもう家のなかには入れないと伝えておきましょう。そして、もし2回目があったら、その時点で出禁決定です。妹は「遊びに行きたい」と駄々をこねるでしょうが、「約束を破ったのですから、家に入れないのはしょうがない」と伝えましょう。
家主が「家に誰を呼ぶか」決めていい
『何歳だって可愛くない。失言じゃなくて、ただ口が悪くて躾のなっていない生意気な子ども。お断りしなよ。投稿者さんの家に遊びにくる人間は、投稿者さんが決めていいんだよ』
『私なら｢文句を言うなら食べなくていいです｣、｢文句ばかり言うなら、もうこなくていいです｣と相手が年長でも言うだろうな。ピリッとさせるのは別に悪くないんじゃないかな？ 人様の家にきているんだし、こちらのルールで』
子どもたちが遊んでいるのは投稿者さんの家ですから、家での過ごし方や誰を入れるのかは、投稿者さんが決めてよいですよね。今回のように「文句ばかり言って嫌な気持ちにさせるような人を家に入れたくない」と思うのは当然です。「もうこないでね」と、はっきりと言ってもいいのではないでしょうか。
むしろ悪いのは相手の親。託児所にされてない？
『妹の託児所にされているよね？ 相手の母親の考え方にも疑問を感じてしまう』
『その親は、そんな歳の離れた姉について行かせるの？ 礼儀関係なく、それはないよ。遊び方が全然違うよ、託児所にされているだけ』
投稿者さんの子どもと友達は小学6年生、妹は年長さんですから年が離れています。遊ぶにしても共通の遊びを探すのが難しいかもしれません。小さい子が遊びにくることは、親も許可をしているのでしょう。ただ、投稿者さんの家を年の離れた子の面倒を見てくれる託児所のように考えている可能性もあります。妹の態度も問題ですが、親の考えにも疑問を感じてしまいますね。
『相手に「もう、うちにはこさせないでください！」、「迷惑です！」、「家で面倒見てください！」と、はっきり言えばいいのに』
その友達の親は、投稿者さんの家を託児所のように考えているか、もしくは何も考えずに預けているのかもしれません。一度、投稿者さんから「妹が来ることを迷惑に思っている」と伝えれば、ことの重大さが伝わるのではないでしょうか？ そのうえで投稿者さんが「もう家にはこさせないでほしい」と言えば、その親もそれに従うしかないのでしょう。
厳しく注意するのは、その子のためでもある
『私なら母親に伝えたうえで、妹がそのままの状態ならすぐに親に連絡して帰宅してもらう。そして出禁にするかな。その子の家では駄々をこねてもいいのかもしれないけれど、よその家にはそこのルールがあることを理解してもらわないとダメだよね。そうしないと、その子がどこの家にも相手にされなくなるだけだからね』
妹がこのまま同じ態度を取り続けるなら、親に連絡をして迎えにきてもらい、その後は出禁にするというママもいました。他の家で、わがままや文句を言うのは失礼なことです。もしそのまま放置していると、妹はどの家でも同じことをして、その家の人から嫌われてしまう恐れがあります。今後、妹に自分の友達ができたとしても、遊びに行った家から「遊びにこないでほしい」と言われ、遊べなくなるでしょう。今、投稿者さんが注意することで、友達の親も妹本人も気づくものがあるのではないでしょうか。よその家には、その家のルールがあると伝えることが、投稿者さんのみならず、相手のためにもなるのかもしれません。