菅沼菜々が7回目の挑戦で初の開幕戦予選通過！ 優勝争いにも加わり「このまま突っ走っていきたいです」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。菅沼にとっての今季初戦「Vポイント×SMBCレディス」を首位と4打差の単独7位でフィニッシュしたことを投稿した。
【写真】好調な滑り出しを見せた菅沼菜々、両手ハートでニッコリ
「開幕戦！」「7年目？初めて開幕戦で予選通過しました〜！」と記すと、続けて「予選通過しただけでも嬉しかったのに、優勝争いでした！笑」と楽しそうに振り返っていた。「今年は感覚も良く、飛距離も伸びてて楽しみ！」と好調の手ごたえは自身でもしっかりと感じ取っている様子だ。「帯同してくださった方や、配信をご覧の方は分かったかな？」「飛距離伸びたよね〜？？？？」とファンにも合意を求めていた。まだ初戦を終えたばかりだが「このまま突っ走っていきたいです！ 来週も頑張るので、応援よろしくお願いします」と気合は十分だ。最後に次戦「アクサレディス」に参戦するために「今から宮崎県、向かうよ」「1350きろあるよ、長旅気をつけます」と車で長距離移動に入ることを明かして投稿を締めくくった。投稿を見たファンからも「開幕戦なな位、おめでとう」「この調子で過去最高の結果になるといいね」「これからもわくわくが止まらない」「気を付けていってらっしゃいませ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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