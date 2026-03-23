山梨学院５―３長崎日大

第９８回選抜高校野球大会第４日の２２日、５年連続９度目出場の山梨学院は１回戦で長崎日大（長崎）と対戦し、５―３で勝利した。

一回、菰田陽生選手の本塁打で先制。菅原歩夢選手の左適時打やスクイズなどを絡めた打者９人の猛攻で、この回一挙５点を奪った。投げては、渡部瑛太投手が七回途中までで自責点０の好投をみせた。２回戦は第８日の２６日、第１試合で大垣日大（岐阜）と対戦する。

渡部好投、七回途中までで自責点０

「菰田さんの分もみんなでカバーしよう」

五回、相手走者との衝突で菰田主将が負傷すると、先発の渡部投手は皆に声をかけた。二死一、三塁のピンチで、落ち着いて低めにカットボールを投げ込み、手堅くゴロに打ち取った。

吉田洸二監督から朝、公式戦で初となる先発を告げられた。登板も２回目。「やってやるぞ」と奮い立つも、緊張は隠せなかった。

試合前、菰田主将はそれを見逃さず「緊張すんな、落ち着いていけよ」と諭してくれた。尊敬している左腕・檜垣瑠輝斗投手からは、ベンチで「ナイスピッチ」と激励され、投球フォームのアドバイスを受けた。

結果は８７球を投げ、５奪三振、被安打３の好投。緊張を解いてくれた先輩たち、守備で支えてくれた仲間への感謝をかみしめた。

だが、自己採点では「３０点」。課題としていた立ち上がりの悪さで序盤に１失点したことを「納得できない。最後まで投げたかったから悔しい」と反省する。

戦いは始まったばかり。「球数を少なく打たせて取れるよう、変化球を磨く」。先輩の背中を追いかけ、さらなる高みを目指そうと誓った。（前田智貴）

菰田陽生主将「本塁打を打って、チームを勢いづけられて良かった。投手３人も粘って、最後も抑えてくれた。次戦も気を引き締めて準備していく」