◇オープン戦 ドジャース13─5エンゼルス（2026年3月22日 カリフォルニア州アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打3打点で途中交代。チームは3回に一挙10点を奪うなど、11安打13得点で大勝しオープン戦20勝8敗となった。

初回の第1打席は相手先発・クラセンに対し、1ボール1ストライクからの3球目、少し浮いたチェンジアップを狙ったが打ち損じで中飛。顔を横に向けて悔しさをにじませた。

3回1死二塁の第2打席は四球を選んで出塁。その後、満塁からフリーマンの押し出し四球で生還した。3回2死満塁の好機で迎えた第3打席はエンゼルス投手陣の乱調でこのイニング2度目の打席を迎え、相手3番手・サウザードのシンカーを振り抜くと、速度117.1マイル（約188.4キロ）の爆速打球が右中間を破り、走者一掃の適時二塁打となった。

5回2死一塁の第4打席は空振り三振。7回に第5打席が回ってきたところで代打を送られ、交代となった。

打線は3回に相手投手陣から7四球をもらい、適時打なども絡め一挙10得点。6、7、8回も1点ずつ加え、11安打で13点を奪った。

試合後、ロバーツ監督は「四球もあったし、無理に振りにいかず相手投手にプレッシャーをかけていた。得点圏の場面を作り、必要なところでヒットも出た」と打線に納得顔。「この打線であれば、投手に球数を投げさせてブルペンまで引きずり出す展開を多く作れるはずだ」と今季も充実したラインアップで相手投手陣を苦しめるだろうと期待を寄せた。