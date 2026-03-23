井上咲楽、実家台所を公開「レストランの厨房みたい」「広くて羨ましい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの井上咲楽が3月22日までに、自身のInstagramを更新。実家の台所を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「レストランの厨房みたい」“プロ仕様”の広々実家台所
井上は「実家で試作！試作！試作！」とつづり、台所からライブ配信を行った際の動画を投稿。調理器具が機能的に整理され、ビルトイン型の大きなコンロが並んだ広々とした台所で、妹の栞さん、夏樹さんと会話しながら、厚揚げの炒め物やポトフなどを手際よく次々と調理している。
この投稿に「レストランの厨房みたい」「さすが料理上手」「キッチン広くて羨ましい」「手際の良さに見惚れる」「きっとお母さんも料理上手なんだろうな」「台所がプロ仕様」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「レストランの厨房みたい」“プロ仕様”の広々実家台所
◆井上咲楽、実家台所での料理動画公開
井上は「実家で試作！試作！試作！」とつづり、台所からライブ配信を行った際の動画を投稿。調理器具が機能的に整理され、ビルトイン型の大きなコンロが並んだ広々とした台所で、妹の栞さん、夏樹さんと会話しながら、厚揚げの炒め物やポトフなどを手際よく次々と調理している。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に「レストランの厨房みたい」「さすが料理上手」「キッチン広くて羨ましい」「手際の良さに見惚れる」「きっとお母さんも料理上手なんだろうな」「台所がプロ仕様」と反響が集まっている。（modelpress編集部）
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