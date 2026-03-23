元AKB48メンバー、美脚際立つチェックミニスカ衣装ショット公開「スタイル抜群」「キラキラアイドル感」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】元AKB48の岡部麟が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開した。
【写真】29歳元AKB48「キラキラアイドル感すごい」膝上ミニスカで美脚スラリ
岡部は、20日に開催された「ホリ？NS歌謡祭2026」に出演したことを報告し、「AKBづくしで楽しくて幸せな時間でしたぁ！現役の時に叶えられなかった先輩たちと歌えて嬉しい」とコメント。ベレー帽をかぶり、ベストにチェック柄のミニスカート衣装でハイソックスを履いたスラリとした脚を見せている。
また、ふわりとした白いワンピース衣装姿や、ともに出演したAKB48の元メンバーたちとのショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「THE AKB風の衣装が素敵」「キラキラアイドル感すごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「懐かしいメンバー大集合で嬉しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元AKB48「キラキラアイドル感すごい」膝上ミニスカで美脚スラリ
◆岡部麟、ミニスカ衣装ショット公開
岡部は、20日に開催された「ホリ？NS歌謡祭2026」に出演したことを報告し、「AKBづくしで楽しくて幸せな時間でしたぁ！現役の時に叶えられなかった先輩たちと歌えて嬉しい」とコメント。ベレー帽をかぶり、ベストにチェック柄のミニスカート衣装でハイソックスを履いたスラリとした脚を見せている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「THE AKB風の衣装が素敵」「キラキラアイドル感すごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「懐かしいメンバー大集合で嬉しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】