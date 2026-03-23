第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、ショーパンウェアから美脚スラリ「スタイルキープ出来ててすごい」「かっこいい妊婦さん」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】カリスマトレーナーのAYAが3月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのスポーツウェア姿を公開した。
【写真】第1子妊娠の41歳美女「スタイルキープ出来ててすごい」美脚見せショーパンスポーツウェア姿
AYAは「渋谷・表参道Women’s RUN 2026」「そして今年は妊娠中という事で皆さんと一緒に走れなかったのが本当に残念…全力応援に徹しました 来年は絶対皆んなと走ります」とイベントへの参加を報告。パープルのショートパンツに白いジャンパーのスポーツウェア姿を公開し、引き締まった美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗」「スタイルキープ出来ててすごい」「かっこいい妊婦さん」「美しい筋肉」「ウェアすごく可愛い」などと反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の41歳美女「スタイルキープ出来ててすごい」美脚見せショーパンスポーツウェア姿
◆AYA、ショーパンスポーツウェア姿公開
AYAは「渋谷・表参道Women’s RUN 2026」「そして今年は妊娠中という事で皆さんと一緒に走れなかったのが本当に残念…全力応援に徹しました 来年は絶対皆んなと走ります」とイベントへの参加を報告。パープルのショートパンツに白いジャンパーのスポーツウェア姿を公開し、引き締まった美しい脚を見せている。
◆AYAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗」「スタイルキープ出来ててすごい」「かっこいい妊婦さん」「美しい筋肉」「ウェアすごく可愛い」などと反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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