北川景子、母の顔見せる 年長になる娘と「1日1日を大切に」
俳優の北川景子（39）が23日、都内で開催された「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新CM発表会」に登壇。新年度の目標を語った。
【全身ショット】お似合いです！白基調のパンツスタイルで登場した北川景子
イベントでは新年度の目標についての話題に。北川の長女は4月から幼稚園の年長になるため、「幼稚園生活最後の年。1日1日を大切に過ごしたいなと思います」と母の顔を見せた。そして「新年度からも元気に家庭を回していけるように健康にも気を遣いたい」とにっこり。
また、30代最後の年であることにも触れ「もうあと何ヶ月あるんだろうかという感じですが、40歳を迎えるのでセルフケアを重要視したいです」と抱負を語った。
北川は25日から放映されるキッコーマン豆乳の新CM「実は意外と豆乳も」篇に初めて出演する。同CMでは卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材の他に「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目。忙しい朝でも、豆乳で手軽に「朝の満たんぱく」習慣を取り入れられることを北川の自然体でやわらかな笑顔とともに表現している。
【全身ショット】お似合いです！白基調のパンツスタイルで登場した北川景子
イベントでは新年度の目標についての話題に。北川の長女は4月から幼稚園の年長になるため、「幼稚園生活最後の年。1日1日を大切に過ごしたいなと思います」と母の顔を見せた。そして「新年度からも元気に家庭を回していけるように健康にも気を遣いたい」とにっこり。
北川は25日から放映されるキッコーマン豆乳の新CM「実は意外と豆乳も」篇に初めて出演する。同CMでは卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材の他に「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目。忙しい朝でも、豆乳で手軽に「朝の満たんぱく」習慣を取り入れられることを北川の自然体でやわらかな笑顔とともに表現している。