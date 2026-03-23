読売ジャイアンツ“監督・選手プロデュース弁当＆グルメ”2026年版を発表 弁当→2選手、グルメ→11選手・コーチが新たに追加【一覧あり】
東京ドームは、同球場内でしか食べることのできない読売ジャイアンツ監督・コーチ・選手の「プロデュース弁当」「プロデュースグルメ」の2026年ラインナップを発表した。
【ほか写真多数】川相コーチプロデュース『川相昌弘×柿家すし どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』
「プロデュース弁当」は、新たに大勢、山崎伊織（※崎=たつさき）が追加。「プロデュースグルメ」は、川相昌弘コーチ、松本剛、萩尾匡也、赤星優志、泉口友汰、中山礼都、則本昂大、田中瑛斗、リチャード、船迫大雅、横川凱の11人が加わり、にぎやかなラインナップとなっている。
また、プロデュースグルメを購入すると該当の監督・コーチ・選手のステッカーを1枚付与。ステッカーを9枚集めると、さらに“ホログラムステッカー”（ランダム全5種）が1枚プレゼントされる。
同弁当・グルメはシーズン開幕の27日より東京ドーム内の売店で販売開始される。ラインナップは下記の通り。
■監督・選手プロデュース弁当
阿部慎之助『あべんとう〜叙々苑 牛肩ロース弁当ver.〜』 3900円
吉川尚輝『飛躍の頂（いただき）！尚輝のパワフル鶏（けい）ちゃん弁当』 1900円
坂本勇人『これぞ王道！勇人の豪華6種盛りのり弁』 1900円
丸佳浩『肉の祭典 とことん！豪快丸』 1900円
大勢『#大勢のガチ弁』 1900円
山崎伊織『「食べてみ、ごっつ旨いで」伊織のたこ飯BOX！』 1900円
戸郷翔征『好きっちゃ宮崎！戸郷の7色彩り弁当』 1900円
小林誠司『誠司のチェゴ（最高）うま！弁当』 1900円
大城卓三『ねぎ塩牛たん＆牛ハラミ重 TAKUMI』 1900円
ジャビット『じゃびっとべんとう2026』 1600円
■監督・コーチ・選手プロデュースグルメ
阿部慎之助『阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥〜柚子胡椒おろし添え〜』 1250円
川相昌弘『川相昌弘×柿家すし・どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』 1780円
吉川尚輝『尚輝の卵卵（たまらん）！W卵のボロネーゼ丼』 1700円
門脇誠『門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング!!肉盛り炒飯』 1800円
坂本勇人『「#坂本勇人はなぜグルメも神なのか」丼』 1800円
丸佳浩『丸佳浩×ピザーラエクスプレス 思わずポーズ！ミート“丸”ゲリータ』 2100円
松本剛『「剛」快！温玉ローストビーフ丼』 1600円
甲斐拓也『甲斐拓也×串カツ田中 拓也のタルタル鶏（捕り）天丼』 1500円
田中将大『田中将大×仙臺たんや 利久 シン・魂の牛たんづくし丼』 1800円
萩尾匡也『萩尾匡也×和おやつ はぎおのおはぎ』 950円
大勢『大勢のガチで美味い！15（いちご）みるく』 1000円
山崎伊織『山崎伊織×Smashed Burger TOKYO 変幻自在！魅惑のハニーチーズバーガー』 1900円
戸郷翔征『宮崎魂！翔征のパワー満点 チキン南蛮バーガー』 1150円
小林誠司『小林誠司×Route66 Diner 誠司のあまうま カラフルドーナツ』 1080円
大城卓三『ちゅら塩みるくパインサンデー』 800円
岸田行倫『岸田行倫×ふたご 主将の強肩！焼豚（チャーシュー）丼』 1650円
赤星優志『赤星優志×NICK STOCK 赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼』 1870円
泉口友汰『泉口の“ご褒美”シュークリームサンデー』 900円
中山礼都『礼都のでら旨！赤味噌串カツ』 880円
中川皓太『中川皓太×銀だこ 中側もええ感じ！W紅生姜たこ焼』 1000円
則本昂大『則本昂大×POTAMELT 則本が気迫で抑えた肉厚ポークメルト』 2200円
田中瑛斗『田中瑛斗×Crispy’s Burger 瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醤油＆柚子胡椒〜』 1580円
浅野翔吾『あさの食堂の香川名物！骨付鳥』 1200円
リチャード『リチャード×京都勝牛 ハイサイ！リチャード特製タコライス』 2000円
高梨雄平『たかなしきっちん×東京ドーム TGカレー』 1500円
高梨雄平『たかなしきっちん×東京ドーム TGカレー スモーキーローストビーフ』 1600円
高梨雄平『今まで温めていた秘蔵のレシピ 渾身のフィッシュバーガー』 1150円
高梨雄平『【前半】厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソース、昨年よりももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋バターミルクver.』 1100円
高梨雄平『【後半】厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソース、昨年よりももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋トリュフマヨver.』 1100円
高梨雄平『泡の相棒、ドイツの英雄』 950円
※フライドポテトは、前半：3月27日〜6月21日、後半：7月7日〜
船迫大雅『船迫大雅×MOMOSUSHI バサマのこだわりはらこ飯』 1900円
横川凱『横川凱×ルーキーカレー おいしさ規格「凱（がい）」！ローストビーフカレー』 1500円
マルティネス『ケバブ・ザ・マルティネス！』 1250円
井上温大『井上温大×マリオンクレープ チワワーチョコショコラ』 1000円
※価格はすべて税込
【ほか写真多数】川相コーチプロデュース『川相昌弘×柿家すし どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』
「プロデュース弁当」は、新たに大勢、山崎伊織（※崎=たつさき）が追加。「プロデュースグルメ」は、川相昌弘コーチ、松本剛、萩尾匡也、赤星優志、泉口友汰、中山礼都、則本昂大、田中瑛斗、リチャード、船迫大雅、横川凱の11人が加わり、にぎやかなラインナップとなっている。
同弁当・グルメはシーズン開幕の27日より東京ドーム内の売店で販売開始される。ラインナップは下記の通り。
■監督・選手プロデュース弁当
阿部慎之助『あべんとう〜叙々苑 牛肩ロース弁当ver.〜』 3900円
吉川尚輝『飛躍の頂（いただき）！尚輝のパワフル鶏（けい）ちゃん弁当』 1900円
坂本勇人『これぞ王道！勇人の豪華6種盛りのり弁』 1900円
丸佳浩『肉の祭典 とことん！豪快丸』 1900円
大勢『#大勢のガチ弁』 1900円
山崎伊織『「食べてみ、ごっつ旨いで」伊織のたこ飯BOX！』 1900円
戸郷翔征『好きっちゃ宮崎！戸郷の7色彩り弁当』 1900円
小林誠司『誠司のチェゴ（最高）うま！弁当』 1900円
大城卓三『ねぎ塩牛たん＆牛ハラミ重 TAKUMI』 1900円
ジャビット『じゃびっとべんとう2026』 1600円
■監督・コーチ・選手プロデュースグルメ
阿部慎之助『阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥〜柚子胡椒おろし添え〜』 1250円
川相昌弘『川相昌弘×柿家すし・どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』 1780円
吉川尚輝『尚輝の卵卵（たまらん）！W卵のボロネーゼ丼』 1700円
門脇誠『門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング!!肉盛り炒飯』 1800円
坂本勇人『「#坂本勇人はなぜグルメも神なのか」丼』 1800円
丸佳浩『丸佳浩×ピザーラエクスプレス 思わずポーズ！ミート“丸”ゲリータ』 2100円
松本剛『「剛」快！温玉ローストビーフ丼』 1600円
甲斐拓也『甲斐拓也×串カツ田中 拓也のタルタル鶏（捕り）天丼』 1500円
田中将大『田中将大×仙臺たんや 利久 シン・魂の牛たんづくし丼』 1800円
萩尾匡也『萩尾匡也×和おやつ はぎおのおはぎ』 950円
大勢『大勢のガチで美味い！15（いちご）みるく』 1000円
山崎伊織『山崎伊織×Smashed Burger TOKYO 変幻自在！魅惑のハニーチーズバーガー』 1900円
戸郷翔征『宮崎魂！翔征のパワー満点 チキン南蛮バーガー』 1150円
小林誠司『小林誠司×Route66 Diner 誠司のあまうま カラフルドーナツ』 1080円
大城卓三『ちゅら塩みるくパインサンデー』 800円
岸田行倫『岸田行倫×ふたご 主将の強肩！焼豚（チャーシュー）丼』 1650円
赤星優志『赤星優志×NICK STOCK 赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼』 1870円
泉口友汰『泉口の“ご褒美”シュークリームサンデー』 900円
中山礼都『礼都のでら旨！赤味噌串カツ』 880円
中川皓太『中川皓太×銀だこ 中側もええ感じ！W紅生姜たこ焼』 1000円
則本昂大『則本昂大×POTAMELT 則本が気迫で抑えた肉厚ポークメルト』 2200円
田中瑛斗『田中瑛斗×Crispy’s Burger 瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醤油＆柚子胡椒〜』 1580円
浅野翔吾『あさの食堂の香川名物！骨付鳥』 1200円
リチャード『リチャード×京都勝牛 ハイサイ！リチャード特製タコライス』 2000円
高梨雄平『たかなしきっちん×東京ドーム TGカレー』 1500円
高梨雄平『たかなしきっちん×東京ドーム TGカレー スモーキーローストビーフ』 1600円
高梨雄平『今まで温めていた秘蔵のレシピ 渾身のフィッシュバーガー』 1150円
高梨雄平『【前半】厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソース、昨年よりももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋バターミルクver.』 1100円
高梨雄平『【後半】厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソース、昨年よりももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋トリュフマヨver.』 1100円
高梨雄平『泡の相棒、ドイツの英雄』 950円
※フライドポテトは、前半：3月27日〜6月21日、後半：7月7日〜
船迫大雅『船迫大雅×MOMOSUSHI バサマのこだわりはらこ飯』 1900円
横川凱『横川凱×ルーキーカレー おいしさ規格「凱（がい）」！ローストビーフカレー』 1500円
マルティネス『ケバブ・ザ・マルティネス！』 1250円
井上温大『井上温大×マリオンクレープ チワワーチョコショコラ』 1000円
※価格はすべて税込