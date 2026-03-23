ダラダラお菓子をやめたい。意志よわ編集者が見つけた“最新腸活トレンド”をおさえたおすすめ間食6選

やめたほうがいいとわかっていてもやめられない。−−きっと、誰もが心当たりがあるのでは？ ついつい食べてしまう夜のおやつ、在宅勤務中に口寂しさを紛らわすために手が伸びてしまうお菓子……。

いきなり全てをやめるのは難しいかもしれないけど、間食で体に良いものを取り入れられたらうれしいですよね。今回は“やめたいけどやめられない”意志よわ編集者Aが見つけた、おやつで簡単に摂ることができる、腸を整える成分が含まれたヘルシースナックを6つピックアップしてご紹介します。

■最新の腸活スタンダード「発酵性食物繊維」とは？

意志よわ編集者Aの目下の悩みは「便秘」ということもあり、今回は“腸を整える成分が含まれている”という縛りで商品を集めることに。ピックアップするに当たって注目したのが「発酵性食物繊維」というキーワード。実はこの「発酵性食物繊維」、“腸内細菌のエサ”として分解・発酵されるタイプの食物繊維で、最新の腸活のスタンダードとして研究が進められているのだそう。

腸活といえば、乳酸菌など菌を積極的に摂り、代謝物を作り出す……というイメージがありましたが、発酵性食物繊維をとることで、自分の腸内にいる菌にも働いてもらい、体に良い菌の増殖をサポートすることができるのだとか！

よく見ると、市販のお菓子のパッケージにも書いてありますね……。「発酵」と聞くとヨーグルトや大豆などのイメージがありますが、探していくとさまざまなフレーバーの商品が見つかりました！

参考：https://hakkousei-fiber.org/

■朝ごはんにも◎ ケロッグ オールブラン ブラン チョコフレーク

まずはケロッグの小麦ブランのシリアル「オールブラン ブラン チョコフレーク」。発酵性食物繊維*(*小麦ブラン由来アラビノキシラン)がしっかりと含まれていますが、香り高いチョコレートシリアルのほかいちご・レーズンも入っており、デザート感覚で食べることができます。

何よりうれしいのは350gという大容量さ。おやつとしてそのまま食べたり、サラダやヨーグルトのちょい足し食材として夕飯に足したり……と使い勝手の良さに重宝しそうです。

ケロッグ オールブラン ブラン チョコフレーク

https://www.kelloggs.com/ja-jp/products/all-bran/bran-chocolate-flakes.html

■自分好みのフレーバーを見つけてみて。ミツカン「Fibee」シリーズ

続いては、ミツカンが展開する「おいしく手軽に発酵性食物繊維を摂れる商品を作れないか？」という想いから生まれたブランド「Fibee」。

飲料やカレー、グラノーラなどさまざまな商品を展開していますが、今回は間食にぴったりな「ほろあまバウム」「むぎゅっとワッフル」「ひとくちビスキュイ オレンジカカオニブ」をセレクト。どれもとてもおいしいのですが、特に「ひとくちビスキュイ」はほろ苦いカカオニブにオレンジの酸味がぴったりで手が止まらなくなりました！

ファミリーマートやナチュラルローソンでも取り扱いがあるので、近くに店舗がある方はぜひ探してみてくださいね。

Fibee ほろあまバウム（プレーン）

Fibee むぎゅっとワッフル（アールグレイ）

Fibee ひとくちビスキュイ オレンジとカカオニブhttps://shop.mizkan.co.jp/collections/fibee

■よく知るあのお菓子にも発酵性食物繊維が！ ジャパンフリトレー マイクポップコーン

誰もが知る、ジャパンフリトレーのマイクポップコーンも実は食物繊維が豊富なお菓子。なんとマイクポップコーンバターしょうゆ味には1袋（50g当たり）に食物繊維が4.8gも含まれているのだとか。油で揚げていないため、軽い食感を楽しむことができます。

食事に気を付けているときはオーガニックな味や見た目の物を選びがちですが、ポップコーンを体のために食べることができるのはうれしい……

ジャパンフリトレー マイクポップコーン バターしょうゆ味https://www.fritolay.co.jp/products/mike/

■不二家 モーニングマアム

最後は、不二家のロングセラー「カントリーマアム」の技術を活用した、朝食としても手軽に楽しめて、小腹が満たせる発酵性食物繊維入りソフトクッキー「モーニングマアム」。しっかりと食物繊維を配合しながらも「カントリーマアム」ならではの外はさっくり、中はしっとりの食感でどこか安心感のある味わいです。

持ち運びに便利な小袋タイプなので、通勤の合間や外出中にサッと食べられることもうれしいポイント。今回は鉄分も含まれているブルーベリーのフレーバーをチョイスしましたが、別のフレーバーにはカルシウムやオリゴ糖が配合されているものもあるため、栄養素に合わせて選ぶのもおすすめです！

不二家 モーニングマアム ブルーベリー

https://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/27874.html

■不足しがちな成分をおいしくチャージ。いつもの間食をちょっとだけアップデートして

今回は日常生活であまり耳にすることのない「発酵性食物繊維」をキーワードに厳選したお菓子を紹介しましたが、いかがでしたか？

3月も下旬に入り、年度末の忙しさから食生活が乱れがちな時期が続きます。スーパーやコンビニでも手軽に買えるお菓子で、不足しがちな栄養素を取り入れながら、体を少しいたわってみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）