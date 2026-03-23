Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、MV撮影時のオフショットを公開。“影”が『チェンソーマン』のマキマを彷彿とさせると注目を集めている。

【写真＆動画】三つ編みヘアの佐久間大介／Snow Man「BANG!!」MVティザー映像／『チェンソーマン』に登場するキャラクター・マキマ

■佐久間大介「俺の影がマキマさんすぎたw」

佐久間は「#BANG!! のMV撮影時の 俺の影がマキマさんすぎたw」とつづり、1枚の写真を投稿した。

公開されたのは、地面に映った自身の影を収めたショット。片手でピースサインを作り、ゆったりとしたアウターを羽織ったようなシルエットが印象的で、後ろに流れるような三つ編みヘアのラインも相まって、独特の雰囲気を放っている。

佐久間が名前を挙げた「マキマ」は、人気漫画・アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクター。今回の影は、すらりとした立ち姿や髪のシルエットがどこかマキマを思わせる1枚となっている。

なお、Snow Manの公式Xでは同楽曲のMVティザー映像が公開されたばかり。個性豊かなスタイリングのメンバー9人がトラックの荷台に集結しており、ピンクの三つ編みヘアにスカジャンを羽織った佐久間の姿（前列右）も映し出されている。

ファンからは「顔の小ささに震えてる」「このビジュの全貌早くみたい」「頭身が神」「シルエットすら美しい」「天才の輪郭」「めっちゃ似合ってる」「二次元すぎる」「控えめに言って最高」「激似！」などの声が寄せられている。

■Snow Man「BANG!!」MVティザー映像

■『チェンソーマン』に登場するマキマ

Snow Man

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