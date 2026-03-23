22日（日）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）が2025-26シーズンのレギュラーシーズン（RS）全日程が終了し、最終順位、リーダーズ表彰が決定した。

最終順位は、東地区が北海道イエロースターズ（勝率0.89％、25勝3敗75ポイント）、西地区がクボタスピアーズ大阪（勝率0.79％、22勝6敗66ポイント）の戦績でそれぞれRS1位に輝いた。各地区上位2クラブは、4月11日（土）に、北ガスアリーナ札幌46（北海道札幌市）にて開幕するプレーオフへの出場が決定している。

今季のリーダーズ表彰についてもRSの記録によって確定する部門の受賞者が決まった。なお、MVP、ヘッドコーチ賞、最優秀新人賞等については後日決定する。

トップスコアラーはフラーゴラッド鹿児島のアウトサイドヒッター迫田郭志が初受賞。SVリーグのVC長野トライデンツから今シーズンF鹿児島に加入すると、RS全28試合にベンチ入りし、531得点を挙げた。

トップスパイカーはクボタスピアーズ大阪のミドルブロッカー加藤亞夢が初受賞。RS全28試合にベンチ入りし、アタック決定率は驚異の63.1％を記録した。

トップサーバーは富士通カワサキレッドスピリッツのアウトサイドヒッター岡本知也が初受賞。RS27試合にベンチ入りしサーブ効果率で14.0％を記録した。

トップブロッカーは北海道YSのミドルブロッカー中谷薫が初受賞。RS全28試合にベンチ入りし、1セットあたりのブロック決定本数で0.88本という数字を残している。

トップサーブレシーバーはレーヴィス栃木のリベロ髙附雄大郎が初受賞。RS全28試合にベンチ入りし、サーブレシーブ成功率は70.6％と高い記録を残した。

残すはプレーオフの戦いのみとなった今シーズンのVリーグ男子。プレーオフは4月11日（土）と12日（日）に北ガスアリーナ札幌46で行われる予定だ。

■Vリーグ男子 プレーオフ日程

・セミファイナル

4月11日（土）

11:00

クボタスピアーズ大阪（西地区RS1位） vs レーヴィス栃木（東地区RS2位）

14:30（予定)

北海道イエロースターズ（東地区RS1位） vs 西地区RS2位

・ファイナル

4月12日（日）13:00

SF第1試合勝者 vs SF第2試合勝者



