テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は23日の放送で、21日に韓国・ソウルの光化門広場で復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE−ARIRANG」を開催したBTSについて報じた。

BTSは13年にデビューし、「Dynamite」や「Butter」などヒット曲を連発し、世界的な人気を誇る。一方、22年からは兵役のため、各メンバーが芸能活動を休止し、昨夏にメンバー全員が兵役義務を終えた。20日に新アルバム「ARIRANG」を発売。21日の公演は22年10月の釜山での公演以来、約3年半ぶりにメンバー7人がステージにそろう機会となり、ステージから直線で約1キロにわたる歩道や車道を、世界中から集まったファンが埋め尽くした。地元メディアでは、BTSのカムバックに伴う経済効果は約3兆ウォン（約3000億円）にのぼるとの分析も報じられている。

この日の放送では、21日に公演が行われた現地の様子を詳報した。月曜コメンテーターを務める俳優石原良純（64）は、全員が兵役義務を終えての復帰となったことについて、「BTSでさえ兵役へ行く国。そういう意味で、日本は安全保障で、韓国に比べたら恵まれているんだなと。大変な国だなと思いましたね」と私見を口にした。

MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一も「本当に、これだけ大きな経済効果をもたらすBTS。どうする徴兵。でも、やっぱり例外なしって、そういう判断でしたもんね」と、メンバー全員が韓国の兵役義務をへた上での復帰となったことについて述べた。