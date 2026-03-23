3月22日、料理検索アプリ「クックパッド」が公式サイトを更新し、新サービス「レシピスクラップ」に関する声明を発表した。このサービスに対して、料理研究家のリュウジが苦言を呈し、波紋を呼んでいる。

リュウジは21日のXで《クックパッドの新機能酷すぎる InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム こっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけどあまりにもレシピ製作者にリスペクトがない》と、クックパッドの新サービスを痛烈に批判した。

「レシピスクラップは、ユーザーがSNSやウェブサイト上のレシピのURLをクックパッドのアプリに貼り付けると、AIが自動で必要な材料や作り方を読み込み、アプリ内の『きろく』に一括保存できるサービスです。リュウジさんら料理研究家にしてみれば、自身のYouTubeなどで公開したレシピの内容が、クックパッドのアプリに取り込まれ、アプリ内で必要な情報が入手できるようになっていまうという懸念があります。ユーザーが、料理研究家が時間をかけて製作したコンテンツにアクセスしなくなる可能性があるのです。

このシステムに対し、レシピサイト『白ごはん.com』を運営する冨田ただすけ氏も21日のXで《AIは便利だけど、これを大手さんの公式サービスとして出されちゃうと、レシピ発信の運用自体が危うくなって続けていけなくなるな》と、疑問を呈しました」（芸能記者）

こうした反応を受け、クックパッドは冒頭のように公式Xで《新機能についていただいたご意見と、今後の取り組みについて》と題した文書を投稿。「レシピスクラップ」にさまざまな意見が寄せられていることに触れ、《本機能は、SNSやウェブで見つけたレシピを「あとで作るための個人の記録」として整理できるようにするものです。レシピを公開・再配布するものではありません。元の投稿へのリンクを必ず掲載し、投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています》と、アプリ内でレシピの出典元となるリンクを掲載していることを明かした。

リュウジの投稿翌日に声明を出す事態になったが、Xでは

《クックパッドのすごいところはこういう謝罪的な文章なのに、過去を生きてるところだな…》

《よくみたら一年前の謝罪で草》

《炎上して出すリリースの日付確認もまともに出来ないとか火に油だろ…》

など、呆れ声があがっている。声明の “ミス” が注目を集めているのだ。

「Xで公開された文書の日付は、《2025年3月22日》と1年前のものになっているのです。クックパッド公式Xは公開後まもなく、《※本ポスト内の日付に誤りがございましたため訂正いたします》と、2026年と書くべきだった誤記載を謝罪しました。企業が公の場に出す文書で、日付を間違えるという初歩的すぎるミスに呆れる人も多かったようです」（前出・芸能記者）

レシピスクラップは、クックパッドが19日に公式Xで告知したが、早くも今後が危ぶまれつつあるという。

「声明では、《「いざ作りたい時にあのレシピが見つからない」という問題を解消し、リンクから元の動画や投稿にもすぐ戻れます。ぜひ一度使っていただき、改善点をお知らせください》と、サービスは中止せず、むしろ推奨しています。

また、リュウジさんなどレシピを発信する人に対しては、《本機能についてお気づきの点や率直なお声を、ぜひ下記の専用窓口よりお聞かせください》と、意見を募る窓口を開設し、“対話” を求めています。こうした姿勢に不信感を抱く人も多く、SNSではかえって批判の声が増える事態になっています」（同）

リュウジは22日のXで、クックパッドの声明を引用し、《ええ…》とつづっている。“レシピ取り込み” サービスの今後ははたして──。