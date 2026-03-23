◇オープン戦 ドジャース13─5エンゼルス（2026年3月22日 カリフォルニア州アナハイム）

ドジャースのタナー・スコット投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に6回から2番手で登板し、3ランを浴びるなど1死しか奪えず4失点で降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は投球内容に及第点を与えた。

スコットは5回1失点だった先発・グラスノーの後を受けて6回から登板。先頭・トラウトに中前打を許すと、シャヌエルをストレートの四球で歩かせ無死一、二塁のピンチを招いた。4番・ソレアには2ボールからの3球目、高め直球を狙われ左中間席に3ランを被弾。1アウトも奪えず3点を失った。

次打者・モンカダをニゴロに打ち取ったもののアデルに中前打を浴びると、ローのゴロを三塁手・ハーランが捕り損ね、1死一、二塁と再びピンチを招いたところでマウンドを降りた。後を継いだカスパリウスが1死満塁からペラザの遊ゴロの間に三塁走者の生還を許し、スコットは4失点となった。

試合後、ロバーツ監督は「今夜のタナー（スコット）は内容自体は良かった」と責めず、「ただ、ソレアに対して2ボールから、速球を投げた。シャヌエルへの四球も、わずかに外れた速球だった」と大きく制球を乱したわけではないとした。

そして「全体として内容は良かった」と繰り返し「明日は1イニング投げさせる予定だが、今日は十分良かったと思う」と及第点を与えた。

スコットは昨季、4年総額7200万ドル（約108億円）でドジャースに加入。守護神として期待されたが、メジャーワーストのセーブ機会失敗10を数えるなど不振が際立ち、61試合で1勝4敗、23セーブ、防御率4・74に終わった。

今春オープン戦はここまで9試合に登板し、計7回2/3を投げ防御率4・70。チームはこのオフ、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約108億3300万円）で獲得しており、今季の守護神はディアスが務める可能性が濃厚となっている。