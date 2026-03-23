「オープン戦、エンゼルス５−１３ドジャース」（２２日、アナハイム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後、佐々木朗希投手が開幕第４戦となる３０日（日本時間２９日）のガーディアンズ戦に先発することを明言した。

佐々木は２３日（同２４日）のエンゼルス戦でオープン戦最後の登板となる予定だ。試合前に大谷が第５戦に先発予定であることを明かしていた指揮官。これにより開幕ローテが固まった形だ。

２年連続の開幕投手は山本由伸投手が務め、２戦目がシーハン、３戦目がグラスノーとなる見通し。佐々木はガーディアンズとのカード初戦を任され、大谷、山本と続くローテーションになる。

開幕直後は最大６連戦が３週続くことから、「先発投手としてみている」と語るロブレスキーはブルペンに入れる方針。指揮官は「先発投手がどこまで投げられるか様子を見たい」と語り、「信頼できて長いイニングを任せられる投手がいるのは大きい。必要とする役割をこなせるよう準備してもらう」と期待を寄せていた。

メジャー２年目の佐々木は球団の方針によりＷＢＣの出場を辞退し、開幕に向けて調整。オープン戦３試合に登板したが、課題の制球が安定せず、防御率１３・５０と精彩を欠いた。

１７日のガーディアンズ戦は３回１／３を投げて４安打３失点、４四球、５奪三振。最速１６０キロを計測したが、三回は球数がかさんだため、途中降板。特別ルールで四回から再登板し、２ランを被弾するなど、開幕ローテ入りに不安を残す投球内容だった。

それだけにオープン戦最終登板となるエンゼルス戦でしっかりと結果を残すことができるか。２年目のシーズンへ、試金石のマウンドとなる。