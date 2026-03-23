23日午前の木原稔官房長官の記者会見で、日米首脳会談での「台湾」についての日米の発表の違いについて質問が出た。

【映像】木原官房長官が答える瞬間

記者が「日米首脳会談後に日本外務省が発表したサマリーでは、前回や前々回の日米首脳会談では記載されていた『台湾海峡の平和と安定』に関する記述が盛り込まれていませんでした。一方で米ホワイトハウスが発表した成果文書（ファクトシート）では、本件に関する記述が盛り込まれています。こうした発表文書の差異が生じた理由について、日本政府の見解を伺います」と質問。

木原官房長官は「今ご指摘のあった、ホワイトハウスが発表したファクトシート、これは米側が単独で発出した文書でありまして、その内容の逐一について日本政府としてコメントすることは差し控えます。その上で申し上げれば、今回の日米首脳会談において両首脳は、中国をめぐる諸課題について意見交換を行い、日米で緊密に連携していくことを確認いたしました。これ以上の詳細は外交上のやり取りですので、差し控えます」と答えた。（ABEMA NEWS）