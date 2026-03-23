岡田紗佳 （C）ORICON NewS inc.

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　プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）とともに22日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜　深夜）にVTRで出演。スタッフにきっぱり発言するシーンがあった。

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　結婚について占うことに。占い師から「岡田さんは結婚を諦めている気がある」と指摘され「うーん。諦め気味ですね」「結婚というものにたぶんとらわれていない。どうせ紙切れなんで」「27歳で諦めちゃいました」などと回答。過去の恋愛について、結婚しようとした人がいたが、その人との別れを経てそう思うようになったと説明した。

　するとスタッフが「今は恋愛してないんですか？」と質問。すかさず岡田は「それなんで言わなきゃいけないんですか？」ときっぱり発言。それを聞いた中川は「きゃー！カッコいいい！」と大盛り上がり。「今度からそれ使おう、私も！」とノリノリで盛り上げた。