岡田紗佳、収録中スタッフからの質問に“きっぱり”発言「何でそれ言わなきゃいけないんですか？」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）とともに22日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深夜）にVTRで出演。スタッフにきっぱり発言するシーンがあった。
【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット
結婚について占うことに。占い師から「岡田さんは結婚を諦めている気がある」と指摘され「うーん。諦め気味ですね」「結婚というものにたぶんとらわれていない。どうせ紙切れなんで」「27歳で諦めちゃいました」などと回答。過去の恋愛について、結婚しようとした人がいたが、その人との別れを経てそう思うようになったと説明した。
するとスタッフが「今は恋愛してないんですか？」と質問。すかさず岡田は「それなんで言わなきゃいけないんですか？」ときっぱり発言。それを聞いた中川は「きゃー！カッコいいい！」と大盛り上がり。「今度からそれ使おう、私も！」とノリノリで盛り上げた。
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結婚について占うことに。占い師から「岡田さんは結婚を諦めている気がある」と指摘され「うーん。諦め気味ですね」「結婚というものにたぶんとらわれていない。どうせ紙切れなんで」「27歳で諦めちゃいました」などと回答。過去の恋愛について、結婚しようとした人がいたが、その人との別れを経てそう思うようになったと説明した。
するとスタッフが「今は恋愛してないんですか？」と質問。すかさず岡田は「それなんで言わなきゃいけないんですか？」ときっぱり発言。それを聞いた中川は「きゃー！カッコいいい！」と大盛り上がり。「今度からそれ使おう、私も！」とノリノリで盛り上げた。