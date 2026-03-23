赤信号で停車中「スマホ」を確認したら、友人に「捕まったら反則金2万円近く取られるよ」と言われました。赤信号で危なくないのに、なぜ対象になるのでしょうか？

運転中のスマホ利用は反則金1万8000円

まず前提として、運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は、道路交通法違反にあたります。

警視庁によると、「携帯電話使用等（保持）違反」は、普通車の場合、反則金1万8000円とされています。事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、さらに重い処分となります。近年、スマートフォン使用に関する罰則は大幅に強化されており、「少し見るだけ」のつもりでも決して軽い違反ではありません。



赤信号で停止中は罰則の対象？

それでは、赤信号で完全に停止している場合はどうでしょうか。道路交通法第71条第5号の5では、「車両等が停止しているときを除き」携帯電話などを使用し、通話したり画面を注視したりすることを禁止しています。

ここでポイントになるのが「車両等が停止しているとき」の解釈です。一般的に、信号待ちで完全に停止している状態は、直ちに違反になるとは限らないとされています。



赤信号の前後は要注意

赤信号そのものではなく、その前後のタイミングでのスマートフォンの使用は控えなければなりません。

例えば、信号が赤に変わる直前までスマートフォンを操作していた場合や、青に変わった直後も画面を見続けて発進が遅れた場合は、「運転中」に該当すると判断される可能性が高くなります。停止している時間があったとしても、信号の変わり目に操作を続けていれば、危険が伴うといえるでしょう。

さらに、渋滞中などで車がゆっくりと動いている徐行状態も、当然ながら運転中です。「ほとんど止まっているから大丈夫」と考えてスマホを操作すれば、道路交通法違反に問われる可能性があります。

渋滞時は周囲の車の動きが不規則になりやすく、わずかな前方不注意が追突事故につながることもあります。

赤信号で完全に停止している瞬間だけを切り取れば直ちに反則とは限りませんが、その前後や徐行中の操作はリスクが高い点を押さえておきましょう。



禁止されていなくても、安全上は控えるべき

赤信号で完全停止中にスマートフォンを使用していた場合、直ちに違反になるとは限らないものの、安全面からは注意が必要です。

信号待ち中にスマートフォンを操作すると、発進の遅れや、気づかぬ間にブレーキから足が離れ、前車への追突事故につながる可能性があります。

また、パトカーの目の前で操作していれば、停止状態の解釈をめぐってトラブルになる可能性も否定できません。



まとめ

運転中にスマートフォンを使用した場合、普通車では反則金1万8000円が課されます。一方で、赤信号で完全に停止している状態は、直ちに違反の対象になるとは限りません。ただし、信号の変わり目や渋滞中などは「運転中」と判断される可能性が高く、注意が必要です。

法律上グレーに見える場面でも、事故リスクはゼロではありません。罰則の有無だけでなく、安全の観点からも、ハンドルを握っている間はスマートフォンの操作を控えることが大切だといえるでしょう。



出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など