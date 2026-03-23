「私立高校無償化」でも、授業料以外で“年55万円”必要と聞きました。わが家は「年収600万円」ですが、この収入で私立進学は厳しいですか？ かかる費用を確認

高校無償化の対象となる費用は？

高校無償化は、正式には「高等学校等就学支援金」といい、授業料の一部または全額を支援する制度です。現在は、世帯収入に応じて国が一定額の就学支援金を支給する仕組みとなっています。

公立高校では、既に授業料が実質無償となり、私立高校でも授業料の一部が支援されます。2026年度からは、私立高校向け支援の上限額引き上げや、対象世帯の拡大などが予定されており、実質無償化となる世帯がさらに広がる見込みです。

ただし、この制度が支援対象としているのは授業料のみであることに注意が必要です。入学金や施設費、教材費、通学費などは無償化の対象には含まれません。授業料の負担は軽減されても、それ以外の費用は引き続き家計で負担する必要があります。



私立高校に通うといくらかかる？

私立高校では、授業料以外の費用がどの程度かかるのか見てみましょう。文部科学省が2023年に実施した「令和5年度子供の学習費調査」によると、私立高校（全日制）の学校教育費は次の通りです。



・授業料：27万9170円

・入学金等：8万290円

・修学旅行費等： 6万2778円

・学校納付金等：12万7346円

・教科書や教材などの学用品費：7万3312円

・教科外活動費：6万3440円

・通学関係費：13万6790円

・そのほか：9524円

私立高校の学校教育費は、年間約83万円、授業料を除いた費用は年間約55万円です。高校は3年間通うため、単純計算では約165万円の負担になる計算です。ただし、入学金や制服代などは入学初年度に集中することが多く、年ごとの支出額には差が出る場合があります。



年収600万円の世帯に私立高校は厳しい？

年収600万円の給与所得世帯の場合、社会保険料や税金を差し引いた手取りは450万円前後と想定されます。手取り額を450万円とした場合、年間約55万円の教育費は、手取り収入のおよそ12％程度です。

年収600万円の世帯において、負担は小さくありませんが、私立高校への進学は、基本的には厳しいというほどではないと考えられます。進学を検討するときは、授業料以外の費用も含めて資金計画を立て、より安心して進学先を選べるようにしましょう。



進学に向けて資金計画を立てよう

高校無償化は、教育費の負担を軽減する制度ですが、対象は授業料のみであり、全ての教育費が無償になるわけではありません。文部科学省の調査では、私立高校では授業料以外に年間約55万円の費用がかかるとされています。3年間では約165万円となるため、家計への影響は小さくありません。

高校無償化による影響や、授業料以外にかかる費用を正しく計算し、教育資金の計画を立てることで子どもの健やかな成長を見守りましょう。



出典

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査_調査結果の概要

文部科学省 高等学校等就学支援金等

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士