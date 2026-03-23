後藤真希、美肩全開のオフショルドレス姿が話題「圧倒的美」「見惚れてしまった」
【モデルプレス＝2026/03/23】タレント・歌手の後藤真希が3月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのロングドレス姿を披露した。
【写真】40歳元モー娘。「デコルテラインが綺麗すぎる」胸元＆美肩際立つドレス姿
後藤は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とコメント。胸元の大胆に開いたオフショルダーで袖にボリュームのある純白のロングドレス姿を公開し、美しいデコルテを見せている。
また、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜と元AKB48の柏木由紀との3ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「デコルテラインが綺麗すぎる」「見惚れてしまった」「気品があって素敵」「圧倒的美」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元モー娘。「デコルテラインが綺麗すぎる」胸元＆美肩際立つドレス姿
◆後藤真希、オフショルロングドレス姿披露
後藤は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とコメント。胸元の大胆に開いたオフショルダーで袖にボリュームのある純白のロングドレス姿を公開し、美しいデコルテを見せている。
また、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜と元AKB48の柏木由紀との3ショットも投稿している。
◆後藤真希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デコルテラインが綺麗すぎる」「見惚れてしまった」「気品があって素敵」「圧倒的美」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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