後藤真希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/23】タレント・歌手の後藤真希が3月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのロングドレス姿を披露した。

【写真】40歳元モー娘。「デコルテラインが綺麗すぎる」胸元＆美肩際立つドレス姿

◆後藤真希、オフショルロングドレス姿披露


後藤は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」とコメント。胸元の大胆に開いたオフショルダーで袖にボリュームのある純白のロングドレス姿を公開し、美しいデコルテを見せている。

また、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜と元AKB48の柏木由紀との3ショットも投稿している。

◆後藤真希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「デコルテラインが綺麗すぎる」「見惚れてしまった」「気品があって素敵」「圧倒的美」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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