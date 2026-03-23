西野カナ、人気アイドルグループのライブへ「推しと推しのコラボ」「豪華すぎてパニック」ファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/23】歌手の西野カナが3月21日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のライブに訪れたことを明かした。
【写真】37歳平成の歌姫と世界的アイドルグループの「神ショット」
3月18〜19日、21〜22日にNiziUが「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。これを受け、西野はNiziUとの記念ショットと共に同公演に訪れていたことを報告した。また、NiziUが西野の「Dear…」をカバーしていることから「『Dear…』めちゃくちゃ感動した 1つ1つの歌詞を、すごく丁寧に歌ってくださっているのが伝わってきて、ボロボロ泣いてしまった」と綴り「20歳の時に書いた歌詞を、時を経て、大好きな人達に歌ってもらえるなんて、嬉しすぎます！！NiziUの皆さん、本当にありがとうございます」と喜びをあらわにしている。
この投稿には「楽曲が繋いだ奇跡」「推しと推しのコラボ」「可愛いが大渋滞」「神ショット」「豪華すぎてパニック」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳平成の歌姫と世界的アイドルグループの「神ショット」
◆西野カナ、NiziUのライブ満喫
3月18〜19日、21〜22日にNiziUが「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。これを受け、西野はNiziUとの記念ショットと共に同公演に訪れていたことを報告した。また、NiziUが西野の「Dear…」をカバーしていることから「『Dear…』めちゃくちゃ感動した 1つ1つの歌詞を、すごく丁寧に歌ってくださっているのが伝わってきて、ボロボロ泣いてしまった」と綴り「20歳の時に書いた歌詞を、時を経て、大好きな人達に歌ってもらえるなんて、嬉しすぎます！！NiziUの皆さん、本当にありがとうございます」と喜びをあらわにしている。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿には「楽曲が繋いだ奇跡」「推しと推しのコラボ」「可愛いが大渋滞」「神ショット」「豪華すぎてパニック」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】