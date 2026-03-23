平野ノラ、子連れディズニーショット公開 5歳娘誕生日に家族で満喫「格好が可愛すぎる」「仲良しファミリー」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いタレントの平野ノラが3月22日に、自身のInstagramを更新。5歳になった一人娘のお祝いとして家族でディズニーリゾートを訪れたと報告し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳女性芸人「格好が可愛すぎる」アリス風ルックでの家族3ショット
平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」とコメントし、家族全員が「不思議の国のアリス」のキャラクターグッズを身に着けた姿でディズニーリゾートを楽しむ様子を複数枚に分けて投稿。「ビックサンダーもスプラッシュもノリノリで乗ってたバブ子にぶっとびー！」とアトラクションを楽しんだ我が子の成長をつづった。
この投稿に、ファンからは「みんな格好が可愛すぎる」「仲良しファミリー」「めちゃくちゃ楽しそう」「娘さん愛らしい」「5歳の誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女性芸人「格好が可愛すぎる」アリス風ルックでの家族3ショット
◆平野ノラ、家族ディズニーの様子公開
平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」とコメントし、家族全員が「不思議の国のアリス」のキャラクターグッズを身に着けた姿でディズニーリゾートを楽しむ様子を複数枚に分けて投稿。「ビックサンダーもスプラッシュもノリノリで乗ってたバブ子にぶっとびー！」とアトラクションを楽しんだ我が子の成長をつづった。
◆平野ノラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「みんな格好が可愛すぎる」「仲良しファミリー」「めちゃくちゃ楽しそう」「娘さん愛らしい」「5歳の誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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