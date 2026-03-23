BIGBANG・G-DRAGON、コーチェラ出演に向け準備本格化！「悩み中」と近況報告

BIGBANGのG-DRAGONが、世界最大級の音楽フェス出演を控えた近況を明かした。

3月21日、G-DRAGONは自身のインスタグラムのストーリーズに「悩み中」というコメントを添えて写真を投稿した。

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公開された写真には、広い練習室でダンスチームがパフォーマンスを確認する姿と、彼らを黙々と見守るG-DRAGONの後ろ姿が収められている。

（写真＝G-DRAGON公式Instagram）

さらに、写真には「COACHELLALALA」の文字や「BIGBANG DESERT LIVE BACKSTAGE」と記載されたチケット画像が写っており、今回の練習が「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル2026」（以下「コーチェラ」）のためのものであることを明確に示している。

今年でデビュー20周年を迎えるBIGBANGは、「コーチェラ」出演を通じて活動再開に乗り出す。今回のステージには、G-DRAGON、SOL、D-LITEが「BIGBANG」として登場する予定だ。所属事務所 YGエンターテインメント側も彼らのパフォーマンスのために全面的な技術および制作支援を惜しまないと明らかにしており、完成度の高い公演が予告されている。

BIGBANGが出演する「コーチェラ」は、4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェスであり、毎年世界的なアーティストが集結するグローバル音楽市場の象徴的なステージだ。今回の公演は、BIGBANGの健在ぶりを誇示すると同時に、K-POPの歴史的な象徴性を改めて証明する場となる見通しだ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。