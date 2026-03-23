女優北川景子（39）が23日、都内で、キッコーマンの豆乳PRイベントを行った。北川は25日から放送するテレビ新CM「実は意外と豆乳も」篇に出演している。

卵やヨーグルト、納豆と同じように、豆乳でもタンパク質をしっかりと摂取できるとして、「忙しい朝は豆乳でたんぱく質を摂取しよう」とアピールする内容。

白っぽい豆乳カラーの衣装で登場。豆乳との出会いは神戸から上京した17歳の時だった。「モデルの憧れの先輩が飲んでいた。それから毎日飲んでいます。最近はジムの先生から言われてプロテインと一緒に。日課になっています」と20年以上も毎日のように取っていると明かした。

北川は16年にDAIGO（47）と結婚。長女（5）と長男（2）の2人の子どもがいる。「豆乳の鍋にしたり、子どもたちにはスープやプリン、パウンドケーキを焼く時にも豆乳は使います。すごくおいしいって言ってくれます」。家族そろって豆乳を摂取しているという。

豆乳と美との関わりについては「私は美しくなりたいと思って飲み始めました」。そして「コロナ禍で出産をした際に栄養バランスを見直しました。俳優業は身体が資本で子育ては体力が必要。女性は特にイソフラボンが大事。おいしさも重要だし、飲みやすさも、いろいろなフレーバーがあるから選ぶのも楽しい」とPR。「たんぱく質が納豆よりも（多い）というのはすごい。朝は子ども2人のご飯を作って、日によってはお弁当もあって着替えさせてとすごく忙しい。だから豆乳がお勧めです」。

新年度の目標は「上の娘が幼稚園の年長さんになる。幼稚園は最後（の1年）。私も健康に気をつかって、元気に家庭を回していけるようにプロテインを取って豆乳を飲んで。30代最後なので、元気に40歳を迎えられるようにセリフケアを重視したい」と語った。