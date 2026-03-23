【ひらがなクイズ】解けると超すっきり！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは上品で美しいあの花
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、方向を示す言葉から、1日の時間の流れを表す表現、さらに美しい花の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□り
□□う
あ□□う
ヒント：右と左を合わせて何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さゆり（小百合）
さゆう（左右）
あさゆう（朝夕）
清楚（せいそ）なイメージの「小百合（さゆり）」、方向や影響力を示す「左右（さゆう）」、そして1日の時の流れを感じさせる「朝夕（あさゆう）」。人の名前や植物から、物理的な概念、そして時間軸まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さゆ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルが解けた時のように心が弾みますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、方向を示す言葉から、1日の時間の流れを表す表現、さらに美しい花の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
あ□□う
ヒント：右と左を合わせて何と呼ぶ？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：さゆ正解は「さゆ」でした。
▼解説
さゆり（小百合）
さゆう（左右）
あさゆう（朝夕）
清楚（せいそ）なイメージの「小百合（さゆり）」、方向や影響力を示す「左右（さゆう）」、そして1日の時の流れを感じさせる「朝夕（あさゆう）」。人の名前や植物から、物理的な概念、そして時間軸まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さゆ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルが解けた時のように心が弾みますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)