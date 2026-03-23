蒼井翔太が、約2年ぶりとなるライブツアー『蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS』を7月より開催する。

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本情報は、3月22日に行われたYouTube Live生配信にて発表されたもの。本ツアーは、7月26日に大阪 NHK大阪ホール、8月9日に愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール、8月11日に埼玉 大宮ソニックシティ 大ホールにて開催される。

また、本ツアーは蒼井自身がアーティストとしての“新章”の幕開けとなるライブと位置付けられており、これまでの活動を経て、新たなステージへと踏み出す節目の公演と語っている。チケットは、ファンクラブ向けの先行受付がスタートしている。

なお蒼井は、3月18日に新曲「あいことば」を配信リリース。本楽曲は、大切な人と過ごしたかけがえのない日々や思い出を胸に、新たな道へと進んでいく様子を描いた楽曲であり、蒼井の透明感溢れる温かな歌声と共に、桜が舞う出会いと別れの季節に寄り添う一曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）