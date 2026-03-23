ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】センバツ甲子園 四国地区代表の英明（香川）が初戦突破 高… 【速報】センバツ甲子園 四国地区代表の英明（香川）が初戦突破 高川学園（山口）に5対3で勝利 【速報】センバツ甲子園 四国地区代表の英明（香川）が初戦突破 高川学園（山口）に5対3で勝利 2026年3月23日 13時40分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 選抜高校野球はきょう（23日）大会5日目第２試合で、四国地区代表の英明（香川）が5対3で高川学園（山口）に勝ち、初戦突破を果たしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】