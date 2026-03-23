フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。子供時代について語った。

この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受け「海外との縁っていうのが強くて、そこが土台なんですよ」との指摘を受けた。中川は「住んでいました。父の仕事で、フィンランドとプエルトリコに、小さい時合計で8年間ぐらい住んでいて。プエルトリコの“ラテンの血が騒いでます”みたいな」と笑ってみせた。

「小4でプエルトリコに引っ越してから、女子女子な感じでした。それまではボーイッシュな感じだったんですけれど」と中川。「もうみんなワンレンでかき上げで、ピアス2個目を中学生で開けてみたいな感じで。向こうの文化だからやっていて」と振り返った。

シウマ氏は「14歳までが不安定になるんですよ。いじめに遭ってなかった？大丈夫？」と確認し、中川は「シビアな、過酷ないじめではなかったけれど、ちょうど14歳で私プエルトリコから帰国して、日本に住むようになって。ようやくホームに戻ってこれたって思っていたら、こんな感じでもっと濃かったので、“イエ〜！”みたいな感じだったので、“来た、帰国子女…”みたいな感じの扱いは受けているなっていうのを凄く感じていましたね」と打ち明けた。